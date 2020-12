"Je me suis déjà exprimé là-dessus. Il y a trois possibilités, a-t-il indiqué dans un premier temps dans l'émission Top of the foot. Soit je veux rester, mais le club ne veut pas, donc ça ne continuera pas. Si on le veut tous les deux, le club et moi, ça continuera. Pas besoin de Pacs ou de contrat de mariage, si on s’aime, on va rester ensemble. L’autre possibilité, c’est que le club veuille me garder, et que moi je n’en ai pas envie. On verra bien plus tard...On est dans un moment particulier, avec cette histoire de pandémie."