Désormais, ne reste plus qu'à Rennes et Saint-Etienne à s'entendre sur les modalités du prêt. Vendredi matin, une source proche du dossier annonce à L'Equipe que le club breton souhaierait un prêt payant alors qu'un prêt sec avait été négocié au préalable. Le quotidien révèle également que Mbaye Niang ne souhaite pas devenir le joker de Saint-Etienne avant que Rennes ne lui verse une prime.

Jeudi soir, Florian Maurice et Julien Stéphan ont tenté de le convaincre de poursuivre l'aventure en Bretagne, même si le joueur n'a plus joué de rencontre officielle depuis le 22 août, et le match d'ouverture du championnat à Lille (1-1). Depuis, Mbaye Niang est dans l'ombre de la nouvelle recrue Serhou Guirassy, particulièrement à son avantage depuis son arrivée : trois buts et une passe décisive en cinq matches.

"Mbaye Niang est Rennais. Il est sous contrat. Il n'y a aucune discussion", a assuré le directeur sportif rennais à RMC, dans l'émission Top of the foot. "Si Mbaye souhaite rester là et se remettre dans le projet, il est le bienvenu et je l'accueille à bras grands ouverts", soulignait pour sa part l'entraîneur breton. Sauf que Mbaye Niang ne se contente pas d'un statut de remplaçant à Rennes. Et c'est donc Saint-Etienne qui pourrait en profiter.