Le Paris Saint-Germain agit dans l'urgence. A la veille de la clôture du marché des transferts, et alors qu'il doit encore combler des trous béants dans son effectif, le champion de France serait sur le point de s'offrir deux joueurs, coup sur coup. Très tôt, ce dimanche, La Chaîne Téléfoot annonçait que le club de la capitale s'apprêtait à accueillir Moise Kean sous la forme d'un prêt. Un peu plus tard, RMC Sport assurait que Danilo Pereira était lui aussi sur le point de débarquer.

L'arrivée des deux internationaux portugais devrait offrir plus de solutions à Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand est en conflit ouvert avec son directeur sportif, Leonardo. Pas sûr que ces deux éventuelles recrues apaisent les tensions : l'attaquant d'Everton, en perdition depuis qu'il a quitté la Juventus, apparaît comme un choix du dirigeant brésilien et de son réseau italien. Âgé de 20 ans, Kean n'entre plus dans les plans de Carlo Ancelotti.