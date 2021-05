La Gazzetta dello Sport, le joueur de 30 ans, qui appartient toujours à la Roma, a entretenu le flou sur son futur avec le champion de France en titre. Alessandro Florenzi a vécu un cauchemar en demi-finale retour de Ligue des champions , mardi soir. Prêté avec option d'achat au PSG en début de saison, l'avenir de l'arrière droit italien se pose désormais alors que le mercato estival débutera dans quelques semaines. Dans un entretien accordé à, le joueur de 30 ans, qui appartient toujours à la Roma, a entretenu le flou sur son futur avec le champion de France en titre.

"On verra, a-t-il déclaré dans un premier temps avant de nuancer. Le PSG, c’est l’expérience que je recherchais." Alessandro Florenzi s'est également penché sur un éventuel intérêt de l'Inter Milan. "Forcément, ça fait plaisir. Mais je suis focalisé sur le PSG. Toutes mes forces sont pour le club."

L'international italien a également reconnu avoir "très mal vécu" l'élimination sur la pelouse de Manchester City. "On voulait réaliser quelque chose d’important et offrir encore des émotions aux supporters, a-t-il souligné. Quand on s’est retrouvé après le déplacement à Manchester, on aurait cru un enterrement." Cette désillusion pourrait donc pousser le club de la capitale à envisager le recrutement d'un nouvel arrière droit la saison prochaine.

