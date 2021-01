Milik semble chaque jour un peu plus proche de rejoindre la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille. L’attaquant du Napoli, en contact avec l’OM depuis déjà plusieurs semaines, se serait mis d’accord avec le club phocéen. Reste alors pour les deux formations de trouver à leur tour un terrain d’entente pour le transfert du Polonais de 26 ans.

En avant match de la rencontre entre le Napoli et la Fiorentina, c’est le directeur sportif du club italien qui a évoqué le dossier, confirmant que des négociations étaient en cours avec l’OM. "ll y a une négociation en cours. Longoria (DS de Marseille, ndlr) dit qu'il faut de la patience ? On verra qui en aura plus. Sérieusement, il y a une excellente relation à la fois avec eux et avec le joueur. Nous évaluons plusieurs choses ensemble", a expliqué le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, sur DAZN.