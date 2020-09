Malgré ce mercato estival inhabituel, Jean-Michel Aulas fixe les limites. Dans un entretien accordé lundi à la chaîne Téléfoot, le président lyonnais a annoncé qu'Houssem Aouar et Memphis Depay, qui pourraient rejoindre Arsenal et le FC Barcelone, avaient jusqu'à vendredi pour changer de club. "Je crois qu’on va dire aux joueurs que pour tout ce qui ne sera pas réglé en terme de départ avant vendredi, il n’y aura plus de départ", a déclaré le patron de l'OL dans un premier temps.