Héros d'un soir et puis s'en va ? L'histoire entre Eric Choupo-Moting et le PSG pourrait s'arrêter là. Selon les informations de RMC Sport , les négociations entre l'attaquant international camerounais de 31 ans et le champion de France, pour une prolongation d'un an, n'auraient pas abouties. L'ex-joueur de Stoke City, qui était en fin de contrat après avoir prolongé de deux mois cet été pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions, aurait souhaité une prolongation courant sur plusieurs années, alors que le club de la capitale envisageait un bail d'une durée plus courte.

En 51 rencontres sous le maillot parisien, Eric Choupo-Moting a marqué 9 buts. Et a connu des hauts et des bas. Les bas ? Un incroyable raté face à Strasbourg en avril 2019 alors que l'ancien joueur de Hambourg était seul à quelques centimètres du but adverse. Les hauts ou plutôt le sommet ? Un but décisif dans les derniers instants du quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta (2-1) en août dernier. Un but qui ouvrait les portes des demi-finales de la C1 pour le PSG, pour la première fois depuis 1995. Un but qui laissera une trace indélébile dans l'histoire du club de la capitale.