Le quotidien précise que la situation contractuelle du milieu de terrain rennais, dont le bail se termine en juin 2022 avec le club breton, susciterait l'intérêt de l'actuel deuxième de Ligue 1, qui aimerait refaire le coup de Marco Verratti, acheté très jeune à Pescara (19 ans). Alors qu'il a passé la majorité le 10 novembre dernier, Eduardo Camavinga connaît une saison médiocre comparée à son précédent exercice qui fut plein de promesses.

Le Stade Rennais serait résolu à vendre son milieu de terrain, qui a repoussé une prolongation et vu sa place chez les Bleus s'éloigner ces dernières semaines. Le joueur, qui a changé de représentant fin 2020, pourrait ne plus valoir quelque 60 millions comme cela a été annoncé il y a encore un an. Même si le Real Madrid et le Bayern Munich resteraient à l'affût sur ce dossier, le PSG songerait à proposer un ou plusieurs joueurs en échange pour faire baisser son prix d'achat.

