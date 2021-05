Plus les heures passent et plus Florian Thauvin s'éloigne de l'OM. Ce vendredi midi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a laissé entendre que son ailier, en fin de contrat en juin prochain, était proche d'un départ. "J'ai parlé avec Flo' aujourd'hui, il m'a parlé de cette possibilité, c'est à lui de parler. C'est un pilier de l'effectif. Je n'essaierai pas de le convaincre de rester. On serait ravi qu'il reste, mais une fois qu'une décision est prise, elle est prise", a souligné l'entraîneur argentin.

Pourtant, l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste avait clamé son souhait de voir rester le champion du monde 2018. "C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. Quand il est bien, c'est un joueur déterminant", déclarait Jorge Sampaoli quelques jours seulement après sa prise de fonction à l'Olympique de Marseille. Un club phocéen qui s'apprête, six ans après, à voir partir l'un de ses joueurs cadres aux Tigres de Monterrey.

Des paroles mais un discours hors-sol : McCourt peut-il encore sauver l’OM ?

La Provence et L'Equipe ont confirmé que En effet, les médias mexicains,etont confirmé que l'ex-Bastiais était proche de rejoindre André-Pierre Gignac . Chez les Tigres, Florian Thauvin pourrait toucher un salaire de 5 millions d'euros net par an et une prime à la signature du même montant.

