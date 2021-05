Son nom a été cité à l'AC Milan ou au Séville FC ces derniers mois. L'option d'une prolongation à l'OM n'est pas à écarter non plus. Mais finalement, Florian Thauvin pourrait prendre une destination surprise. Selon les informations des médias mexicains, et notamment Grafico Tigres ce mercredi, le champion du monde 2018 serait proche de trouver un accord avec les Tigres de Monterrey, là où évolue, et brille de mille feux, André-Pierre Gignac depuis 2015.

5 millions d'euros de prime à la signature ?

L'ancien attaquant de l'OM aurait notamment été consulté sur ce dossier. En effet, l'ailier marseillais, en fin de contrat avec l'actuel sixième de Ligue 1, pourrait signer un bail de quatre ans avec le dernier finaliste de la Coupe du monde des clubs (ndlr : défaite face au Bayern Munich). Florian Thauvin pourrait toucher un salaire de 5 millions d'euros net par an et une jolie prime à la signature. Le site Foot Mercato évoque un montant de 5 millions d'euros.

