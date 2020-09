C'est la bonne nouvelle du jour du côté du PSG. Marquinhos et Mauro Icardi sont de retour de leur quarantaine pour cause de coronavirus, a annoncé mardi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel à la veille de la réception de Metz en Ligue 1. " Oui, on fait l'entraînement aujourd'hui (mardi) avec Mauro, avec 'Marqui', a déclaré le technicien allemand en conférence de presse. Le Brésilien, qui n'aura fait qu'un seul entraînement depuis son retour de quarantaine, " devra peut-être jouer mercredi ... pour continuer sa 'préparation' individuelle avec un match ", a expliqué Thomas Tuchel.

Kylian Mbappé, testé positif au coronavirus lors d'un rassemblement de l'équipe de France, est en revanche toujours indisponible. L'entraîneur a admis une "crise de résultats" pour l'équipe, qui reste sur trois défaites consécutives et sans marquer toutes compétitions confondues, et souhaité l'arrivée d'un défenseur ou un milieu de terrain, "peut-être les deux". "Ce n'est pas un secret, nous avons perdu quatre joueurs, avec Thiago (Silva), (Eric-Maxim) Choupo, Edi Cavani et Thomas Meunier, nous avons recruté Alessandro Florenzi pour Thomas Meunier, et si on veut garder des forces on va essayer, on doit, parce que si on veut atteindre tous nos objectifs c'est nécessaire", a développé Thomas Tuchel.