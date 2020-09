Alors que Marquinhos, positif au coronavirus début septembre, sera de nouveau à la disposition de Thomas Tuchel face à Metz, la question sera de savoir quelle position il occupera sur le terrain : défenseur central ou milieu défensif ? "Quand Thiago Silva et Presnel Kimpembe étaient à 100% c'était pour moi la meilleure solution de placer Marqui au milieu vu ses qualités. Mais aujourd'hui on n'a quatre joueurs au milieu et seulement trois défenseurs axiaux, donc il va jouer dans un premier temps comme défenseur central. On verra si une recrue arrive, ça pourrait changer la situation", a souligné Thomas Tuchel. Interrogé sur la question au coeur de l'été avant le Final 8 de la Ligue des champions, l'ex-milieu international français Benoît Pedretti soulignait l'importance du Brésilien au milieu du terrain.