Une success story sportive et commerciale : Le PSG devient la 7e marque du foot mondial

LIGUE 1 - Outre son succès sportif, le PSG est une puissance commerciale qui grandit d'année en année. Selon le tout récent classement établi par Brand Finance, le club de la capitale, qui vient de passer devant Chelsea, est désormais la 7e marque du football mondial.

Depuis 2011 et l'arrivée de QSI aux manettes, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. Sportive tout d'abord avec sept titres de champion de France, pour un club qui en avait remportés deux en 40 ans (1986 et 1994), et un recrutement galactique (Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic...). Mais également commerciale. Selon le tout récent classement établi par Brand Finance, le club de la capitale est aujourd'hui la 7e marque du football mondial derrière le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich.

En 2020, la valeur de la marque PSG est estimée à environ 967 millions d'euros. Des chiffres qui se composent de la façon suivante : 689 millions de revenus commerciaux, 166 millions de droits de retransmission et 111 millions de bénéfices lors des jours de match. En douze mois, le champion de France a gagné une place dans ce classement mondial et sa valeur a augmenté de 53 millions d'euros. Ce qui lui permet de passer devant Chelsea.

Par ailleurs, le PSG fait partie du Top 5 européen en termes de recettes. Et la puissance commerciale du club parisien ne fait que progresser d'année en année. En décidant de prolonger son partenariat avec Unibet jusqu'en 2023, le PSG intensifie sa présence sur les marchés américains, asiatiques et australiens. Outre sa collaboration avec la marque Jordan, qui a accéléré sa vente de maillots à travers le monde, le club de la capitale a étendu sa toile en Floride en y ouvrant une académie. En investissant davantage dans son équipe féminine, le PSG, qui rivalise désormais avec Lyon, a ouvert un nouveau marché de plus en plus porteur.

