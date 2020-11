Football

VIDEO - Euroscout - Retourné, DJ, cartons et passion : Facundo Medina est déjà central au RC Lens

LIGUE 1 - Facundo Medina donne satisfaction au RC Lens, après dix journées de championnat. Recruté cet été, ce défenseur central argentin de 21 ans brille par son aisance technique - but superbe à l'appui - et son énergie communicative. Le football ? "Une passion (qu'il vit) avec intensité et agressivité." Revers de la médaille, il se laisse parfois déborder par cette ardeur, cartons à la clef.

00:02:32, 8 vues, 13/11/2020 à 11:24