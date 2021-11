Le tandem s'était un peu éclipsé. Sous les feux des projecteurs depuis quatre ans dès qu'il était question du PSG, le duo Neymar - Mbappé s'était fait plutôt discret cette saison. Il lui manquait un match pour rappeler à quel point il restait essentiel dans les succès du club de la capitale. C'est arrivé à Bordeaux. Avec un doublé du Brésilien sur deux offrandes du Français, Paris s'en est remis à ses artistes associés pour ramener un succès de Gironde (2-3). Un éclat retrouvé salvateur pour la formation de Mauricio Pochettino, encore inconstante sur la pelouse bordelaise.

Les deux hommes se sont souvent cherchés. Ils se sont surtout très bien trouvés. Le premier coup de semonce est venu sur une transversale parfaitement dosée de Mbappé, de la droite vers la gauche, pour trouver son compère auriverde sur la gauche de la surface. La technique et l'instinct du Brésilien ont fait le reste pour permettre l'ouverture du score parisienne. La suite a confirmé la reconnexion du duo. Avec un une-deux d'école entre Neymar et son acolyte français, ponctué d'une frappe précise du Brésilien pour s'offrir un doublé. Ses deux premiers buts dans le jeu depuis le mois de mai.

Neymar et Mbappé n'ont pas manqué de célébrer ensemble. C'était devenu rare cette saison. Entre les deux hommes, il avait plutôt été question de tensions, à l'image d'une scène captée par les caméras lors de la victoire du PSG contre Montpellier (2-0), le 27 septembre dernier. Mbappé s'était emporté à sa sortie du terrain en ressassant une action sur laquelle Neymar l'avait "oublié". "Ce clochard, il ne me fait pas la passe", avait lancé le Français. Il s'en était ensuite expliqué dans les colonnes de L'Equipe. C'était une réaction à chaud.

La frustration s'est envolée

Mais elle indiquait que leurs relations n'étaient pas vraiment au beau fixe. Plusieurs facteurs pouvaient l'expliquer. L'arrivée de Lionel Messi, si proche de Neymar à Barcelone, a logiquement bouleversé les circuits habituels de l'attaque parisienne. La méforme du Brésilien, qui commence seulement à retrouver toutes ses sensations après un début de saison très délicat, a eu un impact négatif sur l'efficacité d'un duo. Les échanges se faisaient moins nombreux et plus difficilement. Une forme de frustration a commencé à s'installer au sein du duo. Elle a volé en éclat à Bordeaux.

C'est bienvenu pour Paris. Quand Neymar et Mbappé parviennent à se trouver, tout devient plus simple pour un PSG qui peine encore à trouver cette qualité collective qui lui permette de maîtriser les matches. C'était encore le cas à Bordeaux. Et Mauricio Pochettino n'a pas manqué de se réjouir de l'efficacité de ses deux stars offensives en Gironde. "Il (Neymar, NDLR) a fait un très bon match, il marqué deux buts, a constaté l'entraîneur parisien. C'est important pour un joueur offensif de marquer. C'est bien aussi pour Kylian (d'avoir marqué, NDLR)".

La montée en puissance du duo est d'autant plus encourageante compte tenu des échéances qui attendent le PSG. Surtout en Ligue des champions. Après la trêve internationale, les Parisiens auront un rendez-vous capital avec Manchester City. Le club anglais, impressionnant ce samedi dans le derby face à United (0-2), a profité du nul concédé par Paris à Leipzig pour reprendre la tête du groupe. Les hommes de Pochettino devront réaliser un exploit à l'Etihad pour retrouver leur trône. Il ne sera pas impossible si Neymar et Mbappé affichent la même complicité qu'à Bordeaux.

