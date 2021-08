Il y a une semaine, ils avaient quitté Nice dans un épais brouillard. Ce samedi, au Vélodrome, joueurs et supporters marseillais se sont retrouvés sur un petit nuage, tout au long d'une prestation franchement rafraîchissante face à Saint-Etienne (3-1) , dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Collectivement, l'OM a réussi son match le plus abouti depuis le début de saison et donné du corps à la philosophie de jeu de son entraîneur, Jorge Sampaoli.

Jamais les Olympiens n'avaient maîtrisé un match comme ils l'ont fait, face aux Verts. A Montpellier, ils avaient dû renverser la table. A Bordeaux, ils avaient perdu pied. A Nice, ils avaient été malmenés - et c'est peu de le dire. Cette fois, les Marseillais ont gardé le pied sur l'accélérateur de bout en bout. Même après légalisation de Kolodziejczak, sur coup de pied arrêté. Surtout au retour des vestiaires, lorsque les Stéphanois ont décidé de presser plus haut sur le terrain.

"Aujourd'hui, tout était réuni, a confié Dimitri Payet sur Canal+ après la rencontre. Le public a répondu présent. Nous aussi." Performant depuis la reprise, le leader marseillais a encore brillé. Et cette fois, son positionnement n'a causé aucun déficit de présence dans la surface adverse.

L'OM sait où il va

Gerson, conforté par la présence de Rongier, s'est projeté. Et a marqué... sur une passe de Payet. "Mettre le partenaire dans les meilleures conditions possibles, c'est ce que j'aime, a renchéri le Réunionnais. J'ai un rôle de faux neuf où je décroche beaucoup pour laisser les autres prendre la profondeur et les servir après. Je prends énormément de plaisir sur le terrain et je suis heureux."

La joie des Marseillais après le but de Cengiz Ünder lors du match opposant l'OM à Saint-Etienne le 28 août 2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Dans le sillage du meneur de jeu, l'ensemble des recrues a brillé. Et les six joueurs les plus offensifs ont été décisifs. Cengiz Ünder, impliqué dans les trois buts, a marqué. Gerson et Guendouzi aussi. Payet, Rongier et Konrad de la Fuente ont chacun délivré une passe décisive. Avec cet OM-là, le danger vient de partout. Et à toute vitesse. "C'est toujours mieux de jouer au ballon avec de vrais joueurs" a souri Payet. La performance marseillaise a encore crédibilisé les choix de Sampaoli et, plus globalement, la stratégie du président Pablo Longoria sur le marché des transferts.

Mieux, l'équipe phocéenne semble encore avoir de la marge, puisqu'elle a manqué de justesse dans la finition (19 tirs pour 5 cadrés). Mais les intentions sont claires. "Nous avons très bien joué, nous avons beaucoup attaqué, a noté Sampaoli au micro du diffuseur. C'est l'objectif et le modèle de jeu que l'on aime. Nous nous devons de respecter la tradition de ce club. Il doit retrouver la grandeur qu'il mérite. Et cette philosophie est l'unique manière de donner de la joie aux gens." Il suffisait de voir les tribunes pour le croire.

