ls ne l'ont pas dit mais ils n'en avaient pas besoin. Les trois Stéphanois qui faisaient le pied de grue devant le vestiaire parisien après leur défaite face au PSG ce samedi soir (3-1) n'attendaient qu'un homme, celui de la soirée : Kylian Mbappé. Le double buteur et passeur décisif ne leur a pas fait l'honneur de l'échange de maillot mais il a consenti à une accolade, sourire aux lèvres. Comment aurait-il pu être autre chose que rayonnant après une telle soirée ? Même avec un Lionel Messi étincelant, Mbappé parvient encore à prendre toute la lumière.

"Kylian Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que ses défenseurs n'arrivent pas à le suivre. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille. J'ai des regrets : que Mbappé, Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous" Les mots sont de Pascal Dupraz, l'entraîneur défait de Saint-Etienne, n'a pu que constater les dégâts. S'il paraîtrait très réducteur de considérer que le seul talent de l'actuel meilleur joueur du monde a fait la différence, force est de constater qu'il est impliqué sur les trois buts du PSG. Et si Dupraz inclut Neymar dans sa phrase, il aurait tout aussi pu s'en dispenser.

Mbappé égal statistique d'ibrahimovic

A deux reprises, Mbappé a scoré, rejoignant au passage Zlatan Ibrahimovic au classement des buteurs de l'histoire du PSG (156 réalisations). Par deux fois sur des passes de Lionel Messi, symbole d'une relation technique qui s'affine aussi bien qu'elle martyrise désormais les défenses de Ligue 1. Le duo, un jour peut-être trio si Neymar se met au diapason, se trouve de mieux en mieux et il squatte, ensemble, le haut du classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 avec dix au compteur. Un chiffre banal pour Messi qui atteint la double figure pour la 15e fois de suite en championnat, poursuivant là une série débutée en 2007-2008 avec le Barça. Mais c'est exceptionnel pour Mbappé.

Kylian Mbappé a beaucoup donné au Parc des Princes ce samedi face à Saint-Etienne Crédit: Getty Images

Jamais le champion du monde n'avait atteint les 10 passes en championnat avec Paris. Il l'avait fait pour sa dernière saison à Monaco en 2017/2018 (15 buts et 11 passes). Son bilan cette saison frôle déjà ce standard (14 buts, 10 passes), il est surtout le témoignage d'un joueur qui maîtrise son sujet comme peu et qui domine comme personne. Son caviar pour Danilo sur le but du break (3-1), restera comme l'un des grands gestes de sa saison. Cet extérieur qui a fui Paul Bernardoni, le gardien des Verts, pour n'attendre que le smash de son partenaire fut un délice pour les yeux. "C'est surtout la passe qui est sublime. Son extérieur du pied était magnifique", a d'ailleurs salué pour Canal+ le Portugais, heureux de l'offrande.

Être le meilleur buteur de l’histoire du club, on ne peut pas cracher dessus, mais le plus important ce sont les titres

Dans un, deux ou trois matches si tout va mal, Kylian Mbappé sera seul deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il laissera Ibrahimovic dans le rétro mais sauf retournement incroyable de sa situation contractuelle, Edinson Cavani, 44 buts devant lui, sera trop loin. "Je rejoins Ibrahimovic, il reste Cavani devant, note-t-il. Être le meilleur buteur de l’histoire du club, on ne peut pas cracher dessus, mais le plus important ce sont les titres !" Qu'importe au fond, le règne de Mbappé est venu, il s'écrit en direct. "Ce n'est pas facile de décrire ses performances, a lâché un Mauricio Pochettino admiratif. C'est incroyable, magnifique. Je suis fier de lui." Ce n'est pas un hasard si l'Argentin a choisi, pour la septième fois cette saison, de faire sortir son meilleur joueur. A la 83e minute, le Parc des Princes s'est levé et il a tout oublié.

Dire que l'enceinte parisienne en veut à Mbappé de ne toujours pas avoir prolongé et de savoir au fond qu'il va la quitter en fin de saison n'est sans doute pas exagéré. Assurer en revanche qu'il l'a montré ces dernières semaines serait insensé. Le Collectif Ultras Paris lui a d'ailleurs rappelé avec une banderole sur laquelle on pouvait lire : "De Bondy à Paris, Kylian ton histoire s'écrit ici". "C'est sympa d'avoir l'affection des gens, au delà des titres des statistiques, c'est important de laisser une empreinte, je les remercie", a répondu l'intéressé. Il y avait dans la clameur au moment de sa sortie tout à la fois une manifestation d'admiration, de respect et d'amour. D'autres avant Mbappé ont, ces dernières saisons, reçu des ovations du Parc des Princes, rares sont ceux pour qui elle a été aussi intense. Seuls les plus grands y ont le droit. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît.

