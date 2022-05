Ce n'est pas facile de trouver la motivation." En quelques mots, Mauricio Pochettino a parfaitement résumé le sentiment général ." En quelques mots, Mauricio Pochettino a parfaitement résumé le sentiment général après le nul concédé par le PSG au Parc des Princes face à de valeureux, mais forcément limités, Troyens (2-2) . Paris est déjà sacré, il déroule sans grande conviction une fin de saison vécue, ce dimanche soir encore, sous les sifflets de ses propres supporters. Ces deux points laissés en route face à l'ESTAC ne traumatiseront personne côté PSG.

C'est une autre blessure qui marquera cette saison pour toujours : l'humiliation au Santiago Bernabeu en mars face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions. Au micro d'Amazon Prime, Marco Verratti est revenu sur cette saison poussive d'un PSG certes sacré en championnat, et avec une avance confortable, mais surtout entachée par l'aventure trop courte en C1. "Avec l'équipe qu'on a, on pouvait faire beaucoup mieux", résume celui qui a accueilli dans son effectif l'été dernier Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Geogino Wijnaldum.

On pouvait être mieux en tant qu'équipe

"Il y a eu des moments difficiles où on aurait dû faire mieux, a reconnu le milieu de terrain. C'était une saison dure. On pouvait être mieux en tant qu'équipe quand on a connu des difficultés." Verratti fait sans doute ici référence à la démission collective à Madrid. Alors que tout marchait comme sur des roulettes, le PSG a sombré collectivement, s'est liquéfié sur place et en un claquement de doigt dans les 20 dernières minutes du 8e de finale retour. "Après, on a accueilli beaucoup de nouveaux joueurs et c'est difficile d'être en équipe quand on change autant. On a fait 150 minutes très bien contre le Real. Il ne manque pas grand-chose."

Un plus grand vécu collectif sans doute, des automatismes alors que la première partie de saison a été marquée par les blessures des uns, les longs voyages internationaux des autres et peu de moments pour travailler ensemble. "Les premiers six mois sont passés comme ça, a constaté Verratti. C'était difficile. Et puis, le match contre le Real nous a tués comme il a tué nos supporters. On gagne le championnat, on est content mais on avait un rêve de gagner la Ligue des champions, d'aller plus loin." Un rêve contrarié pour une année supplémentaire. Après dix ans à Paris, Verratti commence sans doute à trouver le temps long.

