Le promu aubois est venu tenir tête au nouveau champion de France. Troyes a décroché un match nul face au PSG, dimanche, dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1 (2-2). Malgré deux buts de retard suite à l'ouverture du score de Marquinhos (6e) et un penalty transformé par Neymar (25e), les joueurs de l'ESTAC se sont montrés valeureux mais aussi tranchants. Iké Ugbo a réduit l'écart (30e) et Florian Tardieu a égalisé d'une Panenka (49e). Les hommes de Bruno Irles ont ensuite tenu et s'offrent un point précieux dans la quête d'un maintien qui se dessine bien avec une 15e place et 6 longueurs d'avance sur la barragiste Saint-Etienne qui compte un match en retard.

Mauricio Pochettino a surpris son monde en revenant à un 4-2-3-1 sans Sergio Ramos mais avec Angel Di Maria. L'inattendu argentin a vite justifié la confiance de son compatriote en plaçant vite une belle frappée enroulée que Jessy Moulin a détournée (6e). Il a enchaîné sur son côté droit avec un centre sur lequel l'offensif Marquinhos a ouvert le score de près (1-0, 6e). Mis sur orbite par son capitaine, le PSG a obtenu un penalty grâce au discret Kylian Mbappé. Neymar l'a transformé sans trembler pour le but du break, son 12e en championnat cette saison (2-0, 25e).

Marquinhos a ouvert le score précocement face à Troyes pour Paris Crédit: Getty Images

Troyes fait preuve de répondant

Les Parisiens semblaient alors partis pour dérouler. C'était sans compter sur le courage et la faculté de percussion de l'ESTAC. Les centraux Giulian Biancone et Erik Palmer-Brown avaient failli reprendre de la tête face à Keylor Navas en tout début de match (4e). L'avant-centre Ugbo, lui, n'a pas gâché l'offrande involontaire de Nuno Mendes et a placé sa frappe croisée au fond des filets pour rapidement réduire la marque (2-1, 30e). L'Anglo-canadien arrivé cet hiver dans l'Aube en est déjà à 5 réalisations en L1. Il a complètement relancé un match qui est devenu débridé.

