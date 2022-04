Son arrivée a sonné la révolte à Lorient. Recruté pour quatre millions d'euros dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, quelque peu à la surprise générale, Ibrahima Koné s’est imposé comme le facteur X de la formation de Christophe Pélissier. Plus qu’un simple chasseur de buts, l’attaquant malien a contribué à métamorphoser la dynamique et le style de jeu de son équipe. Comme un liant dans une recette parfois incomplète depuis l'été dernier.

Buteur à cinq reprises en onze sorties en Ligue 1, celui que certains médias ont surnommé le "Lukaku malien" pour sa ressemblance footballistique avec le géant belge continue de détonner. Alors que Lorient compte et amasse précieusement les points nécessaires à son maintien dans l'élite, l'attaquant de 22 ans devrait encore continuer sa mue, toujours plus flagrante depuis son éclosion au grand public, débutée dans le grand froid.

Sarpsborg, le terreau idéal pour décoller

Pourtant, le Malien a dû bourlinguer pour se montrer. C'est en Norvège que le joueur a commencé à faire parler de lui. Débarqué à Haugesund en 2018, le jeune avant-centre a dû patienter avant d'avoir sa chance. C'est le Mondial U20 disputé en Pologne en 2019 qui va lui permettre de se montrer. Et de taper dans l'œil de Sarpsborg et son directeur sportif Thomas Berntsen. "On a vu le potentiel, son physique exceptionnel, on a vu qu’il était sur le banc et on a décidé de prendre le pari. On lui a fait confiance dès le début", nous confie-t-il.

Dans la "Sunny City" norvégienne, comme le dirigeant aime l'appeler, Koné trouve un environnement idoine pour sa progression. "À Sarpsborg, on a une grande expérience des jeunes joueurs africains comme Krepin Diatta (ndlr, aujourd'hui à Monaco) ou Ismailia Coulibaly, vendu à Sheffield en 2020, quand ils étaient en Premier League", abonde Berntsen. S'il a souvent endossé le costume de "supersub" à Haugesund, Koné va enfiler celui de titulaire à Sarpsborg. Pour mieux se révéler.

Bien dans ses baskets, le Malien va se révéler lors de la saison 2021 d'Eliteserien avec 11 buts en 28 sorties. "Il a été fiable dès ses premiers matchs. Ce n’est pas un gars paresseux, il est très travailleur et surtout, c'est un mec fantastique dans le vestiaire. N'importe qui au club vous dira qu'Ibrahima est une personne formidable et ça compte dans une institution."

Ibrahima Koné avec Sarpsborg en décembre 2021. Crédit: Imago

Un profil idéal pour la Ligue 1, la clef du puzzle lorientais

Et c'est probablement ce cocktail très riche qui a fini par séduire les décideurs lorientais en quête d'un attaquant cet hiver pour renforcer l'attaque la plus mièvre de l'élite. Déjà espéré à l'été 2021 par le FCL, Koné ne va pas perdre de temps pour répondre aux attentes et ouvrir son compteur dès le premier match. De quoi surprendre bon nombre de personnes. "C’est rare d’avoir des joueurs qui performent aussi vite. Son rendement est énorme, et je ne suis pas sûre que le club en attendait autant", affirme Mickael Marques, scout plus connu sous le pseudo de @Mycki_ElScout sur les réseaux sociaux, et qui a soufflé son nom à la cellule de recrutement bretonne.

Comme Berntsen, le scout est unanime sur les qualités de l'attaquant, très vite devenu incontournable. Des aptitudes qui ont secoué le cocotier lorientais. "Ce qui est marquant, c’est son physique. Il s’impose naturellement, il utilise très bien son corps. Il est mobile, Il peut décrocher entre les lignes, rester en appui, attendre, faire remonter le bloc et il a aussi cette capacité de dribbles sur le premier pas. Quand j’en ai parlé avec le recruteur de Lorient, je me suis dit qu’il pouvait faire très mal en Ligue 1."

Habitué à jouer avec un bloc bas et très compact, Lorient a surtout en Koné le liant naturel pour se créer des situations. "Avec un joueur de profondeur comme Laurienté ou Moffi, ça fait une belle association. Il crée beaucoup d’espace, il faut au moins un ou deux joueurs sur lui. Ça profite à Lorient, ça fait remonter le bloc surtout quand ça joue bas", complète le dénicheur de talents.

Ibrahima Koné et le FC Lorient ont régalé contre Saint-Etienne Crédit: Getty Images

La comparaison Lukaku, l'envie d'avancer sans se brûler

Transformées, l'attaque et surtout l'équipe lorientaise peuvent donc s'appuyer sur leur "Lukaku malien" pour l'opération maintien. "Quand j’en avais discuté avec la cellule de recrutement de Lorient, j'avais parlé d’un profil 'à la Lukaku'. J’ai trouvé des similitudes par rapport à son physique, mais aussi dans sa manière d’être efficace avec la balle", explique Mickael Marques.

Si Koné n'a pas encore le pedigree du géant belge de Chelsea, son évolution peut augurer de très belles choses pour l'avenir. De quoi en faire un attaquant complet et redoutable. S'il s'était distingué par son instinct de tueur devant le but à son arrivée à Lorient, c'est pourtant cet aspect du jeu qui doit être travaillé selon le scout. "S’il arrive à prendre une dimension au niveau de la finition, bien sûr que ça va intéresser des top, top, top clubs, mais il vient d’arriver et il a encore le temps de progresser et d’évoluer." Thomas Berntsen va dans le même sens. "Il peut encore progresser et devenir plus explosif, plus tueur. Il est très fort mentalement. Il peut aller loin, il est ambitieux et très professionnel."

A Rennes ce dimanche (coup d'envoi 13h), le FC Lorient pourra une fois encore compter sur sa gâchette de luxe, décisive mercredi soir lors de l'importantissime succès contre Metz (1-0). Sans victoire au Roazhon Park depuis septembre 2012 et le doublé de gala d'Alain Traoré, les Merlus chercheront à briser la malédiction pour se rapprocher du maintien. Avec Koné en détonateur, comme souvent depuis février.

