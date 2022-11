On en viendrait parfois à l'oublier, malheureusement. Débarqué en Ligue 1 avec l'étiquette de nouvelle sensation du football belge, Jérémy Doku patine depuis qu'il a posé ses valises en Bretagne. Capable de fulgurances, l'ancien joueur d'Anderlecht est encore loin d'avoir justifié le gros investissement de 26 millions d'euros consenti par Rennes, il y a plus de deux ans.

Victime de blessures à répétition depuis un an et demi, le natif d'Anvers fait presque figure d'intermittent. A 20 ans, l'ailier est à la croisée des chemins, malgré son très jeune âge. Et si son talent est immense et qu'il est toujours suivi par les grands clubs européens, Liverpool en tête, Jérémy Doku se sait particulièrement attendu et notamment au plat pays où quelques doutes ont commencé à fleurir.

Deux saisons et demie au parfum d'inachevé

Étoile montante lors de ses premiers pas professionnels avec Anderlecht, en 2019, le Diable Rouge avait quitté la Belgique avec le plein de promesses. Elles s'étaient vite confirmées à son arrivée au Roazhon Park, malgré une feuille de statistiques assez maigre. Sur le pré, l'attaquant s'était très vite mis au diapason du collectif rouge et noir et avait brillé, notamment avant l'Euro 2020. Avant de "plonger" la saison dernière.

Plombé par les soucis musculaires, Doku a eu peu d'opportunités de se montrer depuis un Euro 2020, plutôt convaincant sur le plan personnel. Pire, l'ancien joueur des Mauves a souvent peiné à enchaîner trois sorties consécutives avec le club breton. Alors qu'il avait disputé près de 45 matches en 2020-2021, le jeune Belge n'est apparu qu'à 18 reprises pour 700 minutes seulement la saison dernière.

Une frustration de l'autre côté de la frontière comme nous l'explique Romain Van der Pluym, journaliste à la Dernière Heure. "On s'attendait à ce que son passage à Rennes soit celui de l'explosion, celui où il passe un cap, et dans un club ambitieux qui plus est. On se demande ce qui se passe. Le fait qu'il ne progresse pas, c'est forcément lié à ses blessures…"

Une machine à réinitialiser

Les pépins physiques, Doku les a collectionnés ces derniers mois. Pour le suiveur des Mauves et des Diables Rouges, cette situation est presque une énigme. "Il fait partie de ces joueurs très explosifs et qui peuvent se blesser plus facilement, ils sont plus exposés. Il n'a pas eu trop de soucis physiques quand il était à Anderlecht. Est-ce que c'est lié à son hygiène de vie ? Est-ce que c'est le fait qu'il habite loin de chez lui pour la première fois ? Est-ce qu'il a assez de repos ? Ce sont des questions qu'on se pose, mais on n'a pas de réponse…"

Capable de faire la différence sur un appui, dribbleur invétéré et joueur d'élimination par excellence, l'international belge a révélé avoir travaillé avec Marc Raquil, double médaillé aux Mondiaux 2003 d'athlétisme, lors de la pré-saison. "On a travaillé sur la course, sur le relâchement quand tu cours. Si tu es trop brusque, ça provoque des tensions, des douleurs. C'est comme quand tu as peur : tu es crispé et ce n'est pas bien pour les muscles, c'est ce que j'ai appris."

Revenu avec d'autres intentions l'été dernier, Jérémy Doku avait aussi confié en conférence de presse avoir revu une partie de son fonctionnement. "J'ai modifié un peu mes habitudes, je fais un peu plus gaffe à ce que je peux manger, quand je dois dormir. Je fais encore plus attention." Mais avec un résultat encore mitigé à date et qui laisse quelques supporters rennais sur leur faim, forcément.

Les Diables l'attendent toujours en sauveur

Sur courant alternatif et en panne de rythme, l'ancien joueur d'Anderlecht suscite toujours beaucoup d'espoirs chez les supporters des Diables Rouges et ses suiveurs. "On l'a un peu présenté comme la "next big thing", l'homme qui allait porter les Diables pour les années à venir… Ça en dit long sur la place qu'il a dans notre sélection et ce qu'il pourra apporter", confie le journaliste du plat pays.

Un Doku même à 80% peut être utile avec les Diables si on veut aller loin

Alors que Romelu Lukaku revient à peine de blessure et que de nombreuses interrogations planent sur le plan offensif, la sélection de Jérémy Doku était presque logique pour Romain Van der Pluym. "Le sélectionneur l'apprécie beaucoup. Pour être franc, des joueurs de percussion capables d'éliminer, faire la différence en un contre un, on en a que deux : Eden Hazard, qui n'est plus celui d'il y a quelques années, et Jérémy Doku. Un Doku même à 80% peut être utile avec les Diables si on veut aller loin, surtout quand on voit la situation dans laquelle est Eden Hazard…"

Alors, un Mondial et ça repart ? C'est visiblement le scénario attendu par notre confrère qui reste convaincu que Rennes a fait le bon choix en sortant le chéquier. "Revenir chez les Diables, ça fait du bien surtout à certains quand ils sont dans le doute en club. On sait que Doku est très attaché à la Belgique. Dans ma tête, Rennes n'a pas fait un mauvais achat même s'il n'est pas à son vrai niveau. C'est une question d'adaptation à pas mal de petites choses pour que ce soit nickel..." A Doku de faire les comptes désormais.

