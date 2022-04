"En deux minutes, deux fois, il a été décisif". Si vous cherchiez le facteur X des matches lyonnais ces dernières semaines, Peter Bosz a tout résumé pour vous. Il n'aurait jamais dû être là et pourtant Tetê ressemble au chaînon manquant d'une attaque lyonnaise parfois léthargique cette saison. Débarqué le 31 mars dernier, le Brésilien incarne un espoir fou : celui d'un sprint de printemps qui ramènerait l'OL dans les hauteurs de L1 mais surtout vers la finale de la Ligue Europa.

Ad

En décembre dernier, le gaucher jouait encore en Ligue des champions et régnait sur le championnat ukrainien (9 buts, 1 passe). Mais entre décembre et avril, le monde a basculé et le destin de Tetê avec. L'invasion russe en Ukraine l'a obligé à fuir précipitamment le pays pour se réfugier en Pologne.

Ligue Europa "Ils nous craignaient" : Ndombele explique le nul contre West Ham HIER À 22:19

C'est de là que le Brésilien a appris l'intérêt de l'OL et, incité par Lucas Paqueta, il a franchi le pas. Arrivé avec sa compagne ukrainienne, il a vu l'OL se plier en quatre pour faciliter son intégration express, avec une belle résidence hôtelière de Lyon et le professionnalisme d'Isabelle Dias pour l'accompagner au quotidien.

Tetê lors de sa présentation avec l'OL Crédit: Getty Images

"Ce qu'il fait, c'est déjà pas mal"

Pour l'OL, c'est une arrivée aussi inattendue qu'inespérée. Car en l'absence de Rayan Cherki, aucun joueur lyonnais ne semblait capable d'assumer ce rôle d'ailier rapide, technique au jeu percutant et provoquant. "C'est un ailier, avec la technique du gaucher exclusif mais qui sait aussi se servir de son pied droit. Il a de très bons appuis et il a cette capacité à être décisif par les buts et les passes décisives", détaillait Bruno Cheyrou, patron du recrutement à l'OL, lors de sa présentation.

Les faits lui ont très vite donné raison. Face à Angers (3-2), c'est sur son deuxième ballon que son contrôle orienté et sa frappe enchaînée ont libéré le Groupama Stadium. Face à West Ham jeudi (1-1), c'est deux minutes après son entrée que son centre tendu a finalement bénéficié à Tanguy Ndombélé pour égaliser. Le supersub idéal.

C'est d'ailleurs depuis le banc qu'il devrait assister au début de match à Strasbourg, au coup d'envoi d'un match crucial pour la Coupe d'Europe. "Quand il a signé chez nous, je n'ai pas pensé qu'il était là comme un joker, honnêtement, a pourtant confessé Bosz. Mais à chacune des deux fois où il est entré en jeu, il a été décisif très vite. Il a encore besoin de temps, c'est vrai. Il n'est pas prêt à débuter mais il va monter en puissance et connaîtra aussi de mieux en mieux ses partenaires. Mais ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal".

Un coup de rein et du déchet

L'entraîneur de l'OL rappelle que le joueur n'est arrivé à Lyon qu'il y a une semaine. "Depuis, nous avons joué deux rencontres et organisé quatre entraînements, dont celui de vendredi avec un groupe incomplet car nous étions en récupération après le déplacement à Londres", a souligné l'entraîneur qui a perçu "un joueur heureux d'être là".

Malo Gusto félicite Tetê, buteur pour son premier match avec l'OL Crédit: Getty Images

Ses prises de balle toujours dans le sens du jeu, sa faculté à dribbler sur un pas et sa tendance à rentrer à l'intérieur qui se marrie aux courses de Malo Gusto ont déjà produit un effet rafraîchissant au jeu stéréotypé des Lyonnais ces derniers mois. Reste que, par sa nature, le déchet est important comme lors de son entrée à West Ham où ses pertes de balles furent nombreuses. Mais qui dit prise de risques…

"On aime que les bons joueurs puissent commencer les matches, quand c'est possible, a encore expliqué Peter Bosz. Mais il nous faut bien le gérer car il n'a pas eu d'entraînement collectif durant un mois. Et nous voulons éviter à tout prix qu'il se blesse pour l'avoir fait jouer trop vite. Pour l'heure, il entre et ça se passe bien."

Ligue Europa Lyon frustré 07/04/2022 À 18:52