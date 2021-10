Pas de doute pou Niko Kovac : "Depuis le début de la saison, c'est le meilleur joueur de l'équipe." Caio Henrique sera, une nouvelle fois, une pièce maîtresse de l'équipe monégasque à Brest dimanche (17h). Avec 799 minutes passées sur les terrains de L1 depuis le début de saison, le latéral gauche brésilien de 24 ans, est le joueur de champ le plus utilisé par Kovac, devant Aurélien Tchouameni (794 minutes).

A cela, il faut ajouter les sept rencontres européennes de Monaco que le Brésilien a toutes disputées. Depuis début août, Caio Henrique enchaîne les matches, signe de son importance croissante au yeux de son entraîneur, une confiance qu'il justifie par des prestations d'excellent niveau.

Déjà 7 passes désicives cette saison

"Il est très fort sur le plan défensif. Et dans le domaine offensif, il a beaucoup progressé. Il en est déjà à sept passes décisives (quatre en L1, trois en Ligue Europa, ndlr). C'est déjà mieux que les quatre de la saison dernière. Il est surtout capable de donner de meilleurs ballons et plus souvent", note son entraîneur.

Double passeur décisif en C3 pour Myron Boadu et Sofiane Diop lors de la victoire à Eindhoven (2-1), il a remis ça contre Montpellier (3-1) dimanche, pour l'ouverture de la marque par Kevin Volland (12e). "En début de saison, je me suis fixé l'objectif de réaliser 10 passes décisives et je m'en rapproche", sourit le joueur qui apprécie ce que Kovac lui demande : "Jouer vers l'avant et servir nos attaquants", car "cela correspond à mes qualités".

Ancien milieu de terrain

"Lorsque j'ai été recruté par l'Atletico Madrid à 18 ans, j'étais milieu de terrain", rappelle-t-il. "C'est aussi pour cela que j'ai cette qualité de passe, dans le jeu court comme dans le jeu long." Latéral le plus offensif de l'équipe, Caio Henrique épate également par sa capacité à multiplier les courses à haute intensité.

"A son arrivée, à cause du Covid et d'une blessure, il n'avait pas joué en compétition durant plus de six mois", se souvient Kovac. "Il a fallu beaucoup de temps pour le remettre au niveau physique et technique souhaités. Un déplacement à Dijon (1-0, le 20 décembre 2020, ndlr) a fait office de déclic."

Depuis près d'un an, l'ancien international Espoirs brésilien a franchi un cap. Sa régularité à un niveau d'exigence élevé plaît à son entraîneur. Elle est telle qu'elle ne permet pas à l'Allemand Ismaïl Jakobs, recruté cet été en provenance de Cologne pour le concurrencer, de rivaliser avec lui.

Quand un joueur se sent bien, il demande naturellement plus le ballon et on parvient à le toucher plus souvent

"Caio est très bon en ce moment. On le ressent et on le voit aux entraînements, comme en match", explique son coéquipier belge Eliot Matazo. "Quand un joueur se sent bien, il demande naturellement plus le ballon et on parvient à le toucher plus souvent".

Très appliqué et attentif à l'entraînement, Caio Henrique est aussi loué pour "son professionnalisme". "C'est un excellent exemple pour montrer ce que doit être un bon professionnel, insiste Kovac. Il travaille dur. Il est toujours impliqué. Il est jeune, mais c'est un véritable exemple pour les plus jeunes."

A Brest dimanche, l'entraîneur monégasque comptera sur son défenseur à la coupe de cheveux peroxydée pour parvenir à faire la différence et permettre à l'équipe de la Principauté (8e à l'entame de la 12e journée de Ligue 1) de l'emporter pour enfin "se stabiliser en haut du classement".

