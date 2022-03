Paris doit repartir vers l’avant. Ce dimanche, soit quatre petits jours après la nouvelle claque reçue par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 3-1), les champions de France reçoivent Bordeaux, lanterne rouge du championnat, pour tenter de se faire un tout petit peu pardonner par leurs supporters (13h00). Il faut dire que le Collectif des Ultras du PSG, qui a appelé à la démission des dirigeants de son club, est sur les dents. Une victoire, et avec la manière, serait un minimum pour apaiser les tensions.

Pour l’occasion, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a décidé de ne pas prendre l’événement à la légère en titularisant ses trois stars offensives : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Derrière eux, un milieu de terrain à trois composé de Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Leandro Paredes, tandis que la défense sera exactement la même que face au Real Madrid : Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Achraf Hakimi. Sans surprise, Keylor Navas a été préféré à Gianluigi Donnarumma, coupable d'une grosse erreur à Madrid, au poste de gardien de but.

La composition du PSG

Navas - Mendes, Kimpembe, Marquinhos (cap.), Hakimi - Wijnaldum, Danilo, Paredes - Mbappé, Messi, Neymar

La composition de Bordeaux

Poussin - Kwateng, Gregersen, Marcelo, Ahmedozic, Ignatenko - Onana, Guilavogui (cap.), Adli - Elis, Oudin

