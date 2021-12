Solides sur la scène continentale, Dogues et Gones demeurent convalescents en championnat. Lille et Lyon se sont quittés sur un score nul et vierge, dimanche, lors de la 18e journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont bien battues mais n'ont pas réussi à faire trembler les filets car le portier rhodanien Anthony Lopes a notamment brillé face à Burak Yilmaz. Le LOSC reste 11e, l'OL est 13e.

Fort de leur récente qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, les Lillois ont entamé avec mordant ce match des Européens convaincants. Ils se sont pourtant vite heurtés à un bloc lyonnais compact avec une défense centrale renforcée. Malgré les absence de Lucas Paqueta, suspendu, Jason denayer ou Karl Toko-Ekambi, blessés, les visiteurs ont fait preuve de combativité au milieu de terrain. L'état déplorable du terrain n'a pas non plus aidé la fluidité du jeu nordiste.

Bruno Guimaraes s'est ainsi fait mal seul en glissant comme d'autres joueurs (15e). Son coéquipier Henrique, lui, a dû céder sa place de piston gauche à Emerson Palmieri après une alerte musculaire (34e). Malgré ces péripéties, les Gones ont doucement pris confiance et Moussa Dembélé a loupé la cible de peu d'une tête sur corner (43e). Houssem Aouar s'est ensuite joliment emmené le ballon vers la gauche de la surface adverse avant de tirer juste à côté du poteau opposé (44e) et la première période s'est terminée sans tir cadré de part et d'autre.

Lopes écoeure Yilmaz

A la reprise, le LOSC a affiché davantage de maîtrise mais l'OL est resté incisif sur ses offensives et les débats sont devenus plus intenses. Lancé plein axe, Yilmaz a déboulé dans la surface des visiteur pour frapper devant Lopes qui a sorti une superbe main ferme pour repousser (68e). L'attaquant turc est revenu à la charge après une percée de Jonathan David et le portier des Gones l'a, de nouveau, écoeuré (72e).

Lancé pour les dix dernières minutes, Gabriel Gudmundsson s'est jeté dans la zone de vérité sur un centre de Yilmaz mais a raté le cadre dans une position difficile (86e) avant de récidiver sur une passe de Zeki Celik tout aussi délicate à reprendre (90e+2). Lyon s'est également procuré des situations chaudes mais pas de véritables occasions nettes dans cette fin de match haletante.

Après ses succès à Rennes (1-2) et contre Troyes (2-1), le LOSC de Jocelyn Gourvennec cale mais enchaîne un 9e match sans défaite toutes compétitions confondues. Pour Lyon, c'est un 3e nul de suite après ceux contre Bordeaux (2-2) et les Rangers (1-1). Peter Bosz cherche encore la bonne formule.

