Le jeu : Marseille domine stérilement, Lyon réaliste

C'est bien connu, dominer n'est pas gagner. Marseille a certes mis le pied sur le ballon dans cette rencontre. Mais trop imprécis dans le dernier geste et incapable de changer de rythme pour mettre à mal une défense lyonnaise sérieuse et bien en place – à part sur des inspirations de Dimitri Payet -, l'OM n'a pas été à la hauteur de ses supporters qui ont mis le feu au Vélodrome pour le 35e anniversaire des South Winners. Et après une première période assez fermée, les Gones, qui ont affiché l'état d'esprit nécessaire pour faire les efforts ensemble, ont finalement fait la différence en se montrant hyperréalistes, sans maîtriser grand-chose cependant

Les joueurs : Milik trop juste, Gusto solide

Aligné en pointe, Arkadiusz Milik n'a pas fait honneur à sa réputation. Le Polonais n'a pas su conclure à deux reprises en première période sur de belles occasions, initiées par le métronome Dimitri Payet. Et l'OM l'a payé cash en seconde période, où les Lyonnais ont profité de leurs moindres occasions. Si Moussa Dembélé - qui a posé quelques soucis à William Saliba - a pesé de tout son poids en étant impliqué sur les deux premiers buts, Malo Gusto a livré une prestation XXL dans son couloir - notamment après la pause -.

Les joueurs de Lyon après le but de Lukeba contre Marseille en Ligue 1 le 1er mai 2022 Crédit: Getty Images

Le tweet

C'est l'action qui fait jaser. Et aurait pu changer beaucoup de choses. A la 25e, Moussa Dembélé a contré du bras un centre de Gerson dans la surface en taclant. Mais Antony Gautier, l'arbitre de la rencontre, n'a pas bronché après discussion avec ses assistants. Au grand dam des Olympiens. Et à l'incompréhension de nombreux observateurs.

La stat : 33%

Lyon aime jouer l'OM. Avec huit victoires, six nuls pour une seule défaite sur leurs 15 dernières confrontations, l'OL se régale dans les "Olympicos". Et au Vélodrome, les Rhodaniens ont même pris l'habitude de flamber, comme le souligne Opta.

La stat (bis) : 25

Marseille a un souci cette saison à domicile. Malgré le soutien de ses supporters, l'OM a pris l'habitude de caler sur sa pelouse. Le club phocéen n'a ainsi pris que 29 points sur 54 possibles cette saison sur ses terres. Les Olympiens ont donc laissé filer 25 points et ne sont que la neuvième équipe à domicile de la L1. Indigne du Vélodrome. Heureusement que Payet and co voyagent bien (1er bilan à l'extérieur).

La décla : Peter Bosz (entraîneur de Lyon)

L'Europe est toujours possible. Je l'avais dit aussi avant le match, donc gagner ici est une bonne chose. C'est le premier but qui a tout changé. Ensuite Marseille a joué plus ouvert et on a très bien joué les contres. On a été compacts, on a joué vite derrière leur défense, un peu comme Feyenoord l'a fait il y a quelques jours. On est contents d'avoir gagné mais maintenant il y a Metz. Pour aller en Europe, on doit gagner nos trois derniers matchs. On va essayer.

La question : Pourquoi l'OM a perdu plus que trois points ce dimanche soir ?

Si l'OL garde l'espoir d'aller en Europe avec cette victoire, Lyon a peut-être laissé quelques regrets ce dimanche à ses supporters qui pourront déplorer de ne pas avoir vu leurs joueurs avec cette envie de défendre ensemble toute la saison. Mais cet "Olympico" relance surtout la course au podium. Avec un constat : l'OM a peut-être perdu plus que trois points ce dimanche soir sur sa pelouse.

Si les Phocéens restent deuxième derrière le Paris SG, ils ont surtout vu leurs concurrents le Stade Rennais (3e, 62 pts) et Monaco (4e, 62 pts) revenir à trois petites longueurs. Ce qui posent quelques questions dans ce sprint final. Battus deux fois de rang cette semaine et giflés ce dimanche à domicile, les Phocéens payent-ils la répétition des efforts alors qu'ils sont sur deux tableaux avec la Ligue Europa Conférence ? Dimanche, ils ont en tout cas manqué de justesse et de rythme alors qu'ils accumulent les rencontres depuis un mois.

Pour ne pas se faire peur et garder la main sur leur fin d'exercice, les protégés de Jorge Sampaoli vont devoir vite évacuer cette frustration et cette usure mentale pour rebondir dès jeudi contre le Feyenoord Rotterdam, en demi-finale retour de Ligue Europa Conférence (ndlr : défaite 3-2 à l'aller). Histoire d'éviter une nouvelle désillusion, qui pourrait avoir des répercussions sur la fin de saison phocéenne alors qu'un choc face à Rennes attend les Marseillais le 14 mai avant un dernier duel face à Strasbourg pour conclure cet exercice de L1.

