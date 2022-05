Lyon a encore écœuré Marseille. Après une victoire dans les derniers instants au match aller, l'OL a fait preuve d'une redoutable efficacité au retour ce dimanche soir, au Vélodrome, pour s'imposer en clôture de la 35e journée (0-3). Castello Lukeba, Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi ont permis aux Rhodaniens d'enchaîner un deuxième succès, synonyme de septième place à cinq points du top 5. Pour l'OM, qui abordait ce choc entre deux demi-finales de Ligue Europa Conférence, c'est un gros coup d'arrêt. Le club phocéen est toujours deuxième mais n'a plus que trois points d'avance sur Rennes et Monaco.

Ad

Cédric Bakambu ratant grossièrement une occasion seul face à Anthony Lopes avant que Karl Toko-Ekambi, servi par Tetê au bout de la contre-attaque, ne tue la rencontre en se jetant pour finir dans un angle fermé (0-3, 88e). Voilà un parfait résumé de l'Olympico disputé dimanche soir à Marseille. Lyon a cadré cinq fois, marqué trois fois, quand Marseille a manqué les situations pour prendre les devants ou revenir dans cette rencontre.

Ligue 1 Tensions, paix et dynamiques opposées : Aulas - Longoria, destins croisés ? IL Y A UN JOUR

Milik manque la balle de 1-0

Globalement plus convaincant sur l'ensemble de la rencontre, notamment dans les duels, les Gones ont ouvert le score sur un but de renard de Castello Lukeba, à la suite d'un coup franc dévié d'Emerson et d'un contact entre Moussa Dembélé et Pau Lopez (0-1, 55e). La première occasion pour un OL plutôt inoffensif durant le premier acte. Quarante-cinq premières minutes durant lesquelles les Phocéens auraient pu (dû) ouvrir le score. Mais outre un penalty réclamé pour une main de Dembélé, Arkadiusz Milik a manqué le cadre devant Lopes (29e), puis surtout devant le but ouvert (43e).

A l'exception d'un coup franc de Payet (67e), Marseille n'a ensuite jamais vraiment inquiété Lopes jusqu'au but du break, inscrit par Dembélé d'une tête très difficile après un excellent travail de Malo Gusto (0-2, 76e). La formation de Jorge Sampaoli n'a pas montré le visage d'un dauphin dimanche soir, trois jours après une défaite à Rotterdam en demie de Ligue Europa Conférence (3-2), et quatre jours avant le retour contre le Feyenoord. Sans Matteo Guendouzi ni Valentin Rongier, le club phocéen a naturellement voulu gérer, sans que cela ne lui réussisse.

A l'arrivée, Marseille a plus perdu que l'OL, encore à cinq points du top 5, n'a gagné. Payet et ses coéquipiers n'ont plus que trois points d'avance sur Rennes et Monaco, alors qu'un déplacement sur la pelouse du club breton sera à son programme lors de la 37e journée. La fin de saison sera chaude.

Ligue 1 Pressing, Caleta-Car : et si Feyenoord avait donné des idées à Lyon ? IL Y A UN JOUR