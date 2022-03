Le jeu : Nice a fait les choses à moitié

Nice n’a vraiment joué qu’une période. Attentistes et inoffensifs en première, les Aiglons ont finalement payé leur entame ratée jusqu’au bout. Marseille, porté par son pressing, a eu le mérite de maîtriser les débats en première période, et surtout d’ouvrir le score au meilleur moment, juste avant la pause. Les Niçois ont affiché un état d’esprit bien plus conquérant après la pause, les Marseillais ont subi, mais il a toujours manqué un petit quelque chose au Gym pour égaliser. Le pragmatisme était clairement du côté olympien, à l’image du contre d’école conclu en fin de match sur le but du break. La réduction de l’écart de Nice dans la foulée restera anecdotique. Mais elle ne donnera que plus de regrets aux hommes de Christophe Galtier tant ils pouvaient faire mieux.

Les joueurs : Lopez déterminant

Pau Lopez aurait pu être passeur décisif en première période. Preuve que le gardien marseillais sait faire beaucoup de choses, mais c’est bien son rôle de dernier rempart qu’il a le mieux tenu face à Nice avec une parade déterminante devant Andy Delort et une sérénité communicative par ailleurs. Gerson a confirmé son net regain de forme des dernières semaines à l’image de sa passe décisive sur le deuxième but olympien. A souligner aussi, l’activité toujours précieuse de Mattéo Guendouzi et la solidité de Boubacar Kamara, très solide en défense, a aussi été impliqué sur le but olympien. Du côté de Nice, Amine Gouiri a été en vue mais sans réussite, comme Andy Delort. Et Jean-Clair Todibo a vu une prestation d’ensemble plutôt correcte ternie par le penalty concédé sur Cengiz Ünder.

Vélodrome, promesse d'Aulas et concurrence : Et si l'OL et l'OM allaient au bout ?

Le facteur X : Pas malheureux, Saliba…

Les petits détails qui font les grandes différences étaient en faveur des Marseillais. Si un joueur a incarné la réussite de l’OM face à Nice, c’est bien William Saliba. Sur deux occasions en particulier. D’abord sur un contact litigieux entre le défenseur marseillais et Delort dans la surface. Cela aurait pu occasionner un penalty pour Nice. Le VAR en a décidé autrement, à la plus grande colère des Niçois…. Puis sur une frappe du même Delort déviée par le défenseur marseillais qui a filé juste à côté du poteau de Pau Lopez, pris à contrepied sur le coup. Pour le plus grand soulagement des Marseillais. Et de Saliba…

La stat : 0

Zéro tir cadré en trois tentatives en première période. Trois tirs cadrés en sept tentatives en seconde période. Cela résume la différence de rendement du Gym entre sa première et sa seconde période au Vélodrome. C'est bien ce qui a plombé les Niçois face à une telle adversité et pour un match d'un tel enjeu.

La décla : Christophe Galtier (entraîneur de Nice)

Évidemment qu’il y a penalty.

La question : Cette victoire valide-t-elle vraiment le retour de l’OM ?

Il y a deux semaines, à peu près à la même heure, Marseille n’en menait vraiment pas large. L’OM avait subi une défaite logique à domicile contre Monaco (0-1), confirmant ses difficultés récurrentes à faire la loi au Vélodrome, sept jours après avoir déjà affiché des lacunes dans le nul concédé à Troyes. La formation de Jorge Sampaoli ressemblait alors davantage à une équipe en danger dans la course à la Ligue des champions qu’à un dauphin en puissance.

Deux semaines plus tard, l’OM est deuxième après avoir battu un concurrent direct à la Ligue des champions. Il y a évidemment des choses à redire sur sa victoire. Sa capacité à tenir la distance reste en doute tant Nice a dominé la seconde période. La réussite qui a accompagné le succès des Olympiens est aussi à souligner. Tout n’était pas parfait. Mais ce genre de match, il faut juste le gagner. Et c’est ce que Marseille a fait.

Ce n’est pas anodin dans une semaine qui a vu le club olympien se sortir du piège bâlois pour accéder aux quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. L’OM a su serrer les dents, piquer où et quand ça fait mal. Symboliquement, il a montré son caractère et son pragmatisme dans ce Vélodrome qui ne lui a pas si souvent réussi, et contre un adversaire réputé pour posséder ses deux qualités. Les afficher dans ce choc, à ce stade de la saison, c’est le signe que Marseille n’est pas dauphin par hasard. Il est à sa place. Mais le plus dur commence.

