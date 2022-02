Le jeu : Paris retombe dans ses travers

Ronronnant, c'est le terme qui convient le mieux au PSG face à Rennes. Les Parisiens ont eu la possession, mais elle est restée stérile le plus souvent. Ils n'ont que rarement su changer de rythme pour déstabiliser le bloc rennais. Et quand ils y sont parvenus, les Franciliens ont manqué de présence dans la surface. Le PSG a trouvé davantage d'espaces quand Rennes s'est montré plus offensif en seconde période. Mais il alors affiché des signes de fébrilité défensive. Les Bretons auraient dû en profiter. Mais ils sont restés maladroits jusqu'au bout. Contrairement à Mbappé, qui a sauvé le PSG sur la dernière action du match.

Les joueurs : Mbappé, évidemment

Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois mué en homme providentiel pour le PSG. Le problème pour Paris, c'est que le danger n'est venu que de lui ou presque. Leo Messi, malgré sa passe décisive, est resté trop neutre dans le jeu. En revanche, Marco Verratti, une nouvelle fois omniprésent, a confirmé sa grande forme du moment. Si Xavi Simons s'est montré actif pour sa première, Julian Draxler a été transparent sur l'une de ses rares titularisations. Du côté de Rennes, la charnière Aguerd-Omari a parfaitement tenu le choc même si l'axe parisien manquait clairement d'impact.

Le facteur X : Rennes, la faute professionnelle

0-0 à la 93e minute au Parc des Princes. D'ordinaire, n'importe quelle équipe dans cette situation aurait assuré le point de nul avec le sentiment du devoir accompli. Pas Rennes. Les Bretons ont eu le tort de se découvrir totalement sur une contre-attaque avec l'ambition de crucifier le PSG. C'est l'inverse qui s'est produit. Jonas Martin a perdu un ballon dégagé devant sa surface par Nuno Mendes. Quelques secondes plus tard, Paris était en supériorité numérique dans le camp rennais. Et Mbappé donnait une victoire inespérée au PSG. Rennes peut vraiment s'en mordre les doigts.

Le facteur X improbable : Pourquoi Danilo Pereira change beaucoup de choses au jeu parisien

La stat : 1

Certains y verront le signe d'une efficacité maximale. D'autres le symbole de l'indigence offensive du PSG face à Rennes. Les Parisiens n'ont adressé qu'un seul tir cadré sur la cage bretonne. C'est peu, mais cela a suffi puisqu'il a fini au fond des filets. Rennes était justement la dernière équipe à ne pas avoir concédé le moindre tir cadré face aux Parisiens, lors de leur victoire au match aller (2-0). A quelques minutes près, il aurait réédité cette performance. Mais Mbappé est passé par là.

La décla : Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG, sur Prime Vidéo)

Je ne pense pas que le Real Madrid va montrer la même discipline que Rennes ou d'autres équipes de Ligue 1.

La question : Mbappé est-il le seul atout du PSG face au Real ?

C'est peu de dire que la saison du PSG serait bien différente sans Kylian Mbappé. Le match face à Rennes n'a fait que confirmer ce constat. C'est bien la meilleure arme du club de la capitale pour le choc face au Real. Car le collectif parisien continue d'afficher les mêmes lacunes. La démonstration à Lille la semaine passée ressemble plus à l'exception qui confirme la règle après la nouvelle prestation décevante des hommes de Mauricio Pochettino. En défense comme en attaque, ce PSG reste incroyablement perfectible à ce stade de la saison.

La première période contre Rennes a pourtant laissé entrevoir une progression dans le pressing et la récupération haute du ballon, même si l'utilisation du cuir a laissé à désirer. Mais c'était un leurre. Dès que Rennes a accéléré en seconde période, la défense parisienne s'est tout de suite retrouvée à la limite. Le onze parisien face au Real sera différent, et le plan de jeu merengue ne sera sûrement pas le même que celui de Rennes. Mais la solidité du PSG restait déjà à démontrer avec l'équipe-type. Ce qui n'annonce rien de très bon avant de se frotter à la ligne d'attaque madrilène, même si celle-ci pourrait être amputée de son meilleur atout en la personne de Karim Benzema.

Mbappé, lui, sera bien là et en pleine confiance. Mais il paraît toujours aussi seul pour porter le secteur offensif. La prestation décevante de Messi, la forme incertaine d'Angel Di Maria, la blessure de Neymar et le manque d'impact d'Icardi laissent le Français comme la seule individualité réellement fiable pour ce PSG qui déborde pourtant de talents en attaque. La seule en mesure de masquer les carences collectives parisiennes face Real. C'est un bel argument. Mais c'est peu pour un prétendant au titre de champion d'Europe.

