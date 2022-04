L'OL a réagi et peut encore rêver d'Europe. De retour au Groupama Stadium en ouverture de la 34e journée, les Lyonnais ont décroché, samedi, un net succès devant Montpellier (5-2). Dans un match ouvert, ils ont poussé et Moussa Dembélé (26e) puis Thiago Mendes (43e) ont marqué mais les Héraultais ont réussi à égaliser juste avant la pause grâce à Elye Wahi (45e+1) et Téji Savanier (45e+4). Lyon a cependant pu compter sur Houssem Aouar (63e et 90e+2) puis Karl Toko Ekambi (68e) pour prendre le large en seconde période. Toujours huitièmes, ils reviennent à 4 longueurs du podium. Montpellier reste 11e.

Plus d'infos à suivre...

Ad

Ligue 1 Lens est bien dans la course 20/04/2022 À 21:02

Ligue 1 Bosz touché par la confiance d’Aulas : "J’espère pouvoir lui rendre avec des points" 19/04/2022 À 16:34