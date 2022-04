Pas de victoire mais un 10e sacre de champion de France tout de même pour le PSG. Les Parisiens ont dû se contenter d'un match nul face à Lens, samedi, lors de la 34e journée de Ligue 1 (1-1). C'est suffisant pour décrocher le titre dans un Parc des Princes très calme. Leo Messi a joliment débloqué la situation (68e) mais Lens a réussi à égaliser sur le fil par Corentin Jean (88e) malgré l'expulsion de Kévin Danso (57e). Septièmes à 5 points du podium, les valeureux Sang et Or restent en course pour l'Europe.

Le PSG égale Saint-Etienne avec ce 10e titre mais attendra pour réellement le fêter. Ce samedi, ses supporters sont de nouveau restés silencieux et toutes les tribunes se sont rapidement vidées après le coup de sifflet final. Les joueurs de Mauricio Pochettino se sont montrés sérieux sans parvenir à réellement emballer les débats et emporter les spectateurs avec eux.

De nouveau alignés en 3-4-3 mais avec Neymar et Messi de retour aux côtés de Kylian Mbappé, les Parisiens ont d'abord surtout cherché à contenir des Lensois conquérants. Seko Fofana a ainsi décoché une première frappe axiale dangereuse qui a filé de peu au-dessus de la cage de Keylor Navas (7e). Hormis cette tentative, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont rien concédé et ont pu s'emparer du ballon. Mbappé puis Neymar se sont ainsi retrouvés en bonne position dans la surface de Jean-Louis Leca mais n'ont pas réussi à le solliciter (25e et 26e). Au bout d'un contre, Achraf Hakimi, lui, est bien venu défier le portier nordiste qui a détourné son petit piqué (26e).

Mbappé maladroit, Messi fait parler son pied gauche

Supérieurs techniquement, les Franciliens sont revenus à la charge avec Messi qui a buté sur Leca (31e) puis Mbappé qui a mal visé (32e). Lens a répondu par l'intermédaire de Jonathan Claus qui a tiré sur Navas (39e) et Fofana qui a envoyé sa belle frappe enroulée juste au-dessus de la cible (42e). A la reprise, le PSG a quelque peu haussé le ton dans le sillage d'un Marco Verratti de plus en plus influent. L'Italien a même fait preuve de malice en jouant vite un coup franc pour lancer Mbappé mais celui-ci a buté sur Leca puis Christopher Wooh qui a repoussé sur sa ligne (53e).

Averti sévèrement en début de match, Danso s'est loupé en taclant le ballon devant Neymar et a pris un second carton jaune pour une semelle sur le Brésilien (57e). Lens s'est retrouvé en infériorité numérique mais a pu compter sur son gardien pour détourner le coup franc suivant frappé par Messi (58e). En revanche, le gardien nordiste n'a rien pu sur la superbe frappe axiale du gauche de La Pulga qui est partie en lucarne (1-0, 68e). Après le 4e but en championnat cette saison du Ballon d'Or 2021, le PSG a logiquement contrôlé les débats mais n'a pas fait le break.

En face, le coach artésien Franck Haise a opté pour des remplacements audacieux et cela a payé. Wesley Saïd a décalé Deiver Machado sur la gauche pour un centre rasant que l'autre entrant Corentin Jean a repris en taclant au second poteau pour égaliser (1-1, 88e). Les Lensois prennent ainsi leur revanche sur le match aller qui s'était également fini sur le même score après un but parisien sur le fil. Pour la première fois cette saison, le PSG laisse filer des points à domicile après avoir ouvert la marque (11 victoire, 1 nul). Avec désormais 16 points d'avance sur son dauphin marseillais, il est assuré du titre mais sa soirée comme sa saison garderont un petit goût d'inachevé.

