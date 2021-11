L'occasion était belle, mais l'OGC Nice a manqué le coche. Contre une équipe de Montpellier très soudée et réaliste à l'Allianz Riviera, les Aiglons ont dû s'incliner à domicile pour la première fois de la saison suite à un but signé Florent Mollet dans les dernières minutes de la partie (0-1). Toujours troisièmes de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier ont laissé s'échapper Lens et Paris en tête du classement et voient désormais l'Olympique de Marseille revenir à leur hauteur en termes de points. Un coup dur pour Nice tant la défaite n'a pas semblé méritée sur l'ensemble du match.

Il y avait peut-être un surplus de confiance chez les Niçois au moment d'aborder cette rencontre face à la quinzième défense du championnat. Pour ses retrouvailles avec le MHSC, Andy Delort n'a pas pesé dans la rencontre comme il l'aurait sans doute souhaité. Peu en vue, l'avant-centre des Aiglons a tenté plusieurs fois sa chance mais son manque de précision (62e) et la présence décisive du jeune Maxime Estève (32e, 77e) ont empêché le numéro 7 de s'offrir un but dans cette partie. Dans le même temps, un autre international algérien a connu des mésaventures : Youcef Atal. Malgré une copie individuelle intéressante avec un tir contré en dernière minute (30e), le latéral, à nouveau gêné musculairement, a dû céder sa place en deuxième période.

Montpellier a été plus efficace

De quoi donner l'impression d'une soirée noire pour le Gym, incapable d'ouvrir le score sur une tentative de Lucas De Cunha repoussée par Jonas Omlin (53e) ou une frappe enroulée de Mario Lemina sur la barre (54e). Au cours de la partie, Nice a frappé vingt-deux fois au but pour six tirs cadrés. De son côté, Montpellier n'a tenté que huit fois sa chance pour seulement deux tirs dans le cadre. Et pourtant, ce sont bien les Héraultais qui sont sortis vainqueurs de cette opposition grâce à Florent Mollet.

Profitant d'une déviation malheureuse de Melvin Bard, le milieu de terrain pailladin a battu Walter Benitez en trouvant le petit filet d'une frappe croisée imparable (80e, 0-1). Malgré une domination territoriale globale et une possession supérieure à celle de son adversaire, Nice n'a pas su trouver la faille et s'est logiquement mis à douter en fin de partie. Un scénario cauchemar pour les Aiglons, qui ont concédé leur premier revers à domicile en 2021-2022. Pour Montpellier, voilà trois points pris en déplacement après seulement deux points acquis sur les cinq derniers voyages. Le football est bel et bien une science inexacte...

