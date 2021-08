L'OM version 2021-2022 possède des ressources et des armes. Les hommes de Jorge Sampaoli ont réussi leur rentré dans cette nouvelle saison en renversant Montpellier pour s'imposer à La Mosson dimanche soir (2-3). Malgré un but contre son camp de Luan Peres (30e) et un autre sublime de Gaëtan Laborde (34e), les visiteurs ont su revenir au score en seconde période grâce à Cengiz Under (68e) et a même pris l'avantage sur un doublé de Dimitri Payet (75e et 80e) dans une rencontre marquée par une interruption due à des jets de projectiles.

Ligue 1 Montpellier-OM interrompu après des jets de projectiles IL Y A UNE HEURE

Alignés dans un 3-4-3 hybride avec six recrues de l'été titulaires, les Olympiens ont tout de suite montrés de belles intentions offensives. Positionné en en faux numéro neuf, Dimitri Payet a même cru ouvrir le score d'entrée mais son but sur un petit piqué face à Dimitry Bertaud, a logiquement été refusé pour hors-jeu (3e). Cette fausse joie n'a toutefois pas calmé les ardeurs des visiteurs qui ont donné du travail à la défense du MHSC à l'image du virevoltant Konrad De La Fuente dont le tir enroulé n'est pas passé loin de la cible (13e).

Laborde calme les visiteurs

William Saliba, lui, n'a pas réussi à trouver la cadre sur sa tête seul au second poteau après un corner venu de la droite (22e). Les Marseillais ont décoché les six premiers tirs du match mais les Montpelliérains leur ont donné une leçon de réalisme en ouvrant le score sur un centre vicieux d'Andy Delort que Luan Peres a dévié dans les filets de Steve Mandanda (1-0, 30e). Le défenseur central brésilien de 27 ans a connu débuts en L1 difficiles après avoir déjà manqué de hargne dans un duel (9e).

Les Pailladins, eux, ont été galvanisés par ce but contre le cours du jeu et Laborde a tenté et réussi un geste sublime en envoyant sa frappe enroulée depuis la gauche de la zone de vérité sous la barre de Mandanda pour doubler la mise rapidement (2-0, 34e). Malgré ses 60% de possession et ses belles intentions, l'OM comptait deux buts de retard à la pause.

De La Fuente a déjà fait des siennes

Les hommes de Sampaoli n'ont pourtant jamais baissé la tête et ont encore haussé le ton à la reprise pour mettre une pression incessante sur la charnière centrale rajeunie du MHSC composée de Matheus Thuler, 22 ans, et Maxime Estève, 19 ans, en attendant que la recrue Mamadou Sakho soit opérationnelle. L'impérial Bertaud a tenu bon sur un premier coup franc axial de Payet (49e) puis joliment plongé pour repousser le tir enroulé d'Under (60e).

En revanche, le portier héraultais n'a rien pu sur la reprise au second poteau du Turc suite à un excellent travail de percussion du virevoltant Konrad De La Fuente (2-1, 68e). L'Américain arrivé du Barça a souvent fait des misères à Junior Sambia. A force de subir, l'arrière-garde du MHSC s'est fissurée à l'image de son mur trop perméable sur un nouveau coup franc axial de Payet qui a trompé Bertaud sur sa gauche pour l'égalisation (2-2, 75e).

Libéré par l'entrée en jeu de Dario Benedetto (63e), Payet s'est enfin montré sous son meilleur jour. Lancé par Pape Gueye, il a percé le lbloc adverse pour entrer dans la zone de vérité, ajuster un tir du droit et donner l'avantage à des Phocéens déchaînés (2-3, 81e). Sauf que le remplaçant Valentin Rongier a reçu une bouteille en pleine tête sur la célébration et a dû se faire soigner. Malgré un avertissement du speaker, les jets de projectiles ont continué et la rencontre a été interrompue pendant plusieurs minutes avant de reprendre dans le calme malgré la chaude ambiance héraultaise et d'ultimes minutes à suspense. L'OM a tenu bon et décroche son premier succès de la saison au bout d'un match fou. De quoi le conforter dans ses nouvelles dispositions.

Ligue 1 Montpellier-OM interrompu après des jets de projectiles IL Y A UNE HEURE