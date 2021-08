L'attente était longue pour les supporters, et la déception en est d'autant plus grande. Le match Montpellier-Marseille a été interrompu ce dimanche soir à la 89e minute à cause de jets de projectiles sur les joueurs. Dans ce derby du Sud, et alors que le score était de 3-2 pour l'OM, l'arbitre de la rencontre M. Pignard a pris la décision de stopper la rencontre, après un premier avertissement donné aux spectateurs du Stade de la Mosson.

Malgré une première annonce après un jet de projectile qui avait blessé le Marseillais Valentin Rongier à la bouche, les supporters du MHSC ont récidivé, cette fois-ci derrière le but de Steve Mandanda. Le message virulent du directeur de la sécurité de Montpellier et la mine dépitée du président Laurent Nicollin en disaient long sur la déception des dirigeants montpelliérains à ce moment. Après dix minutes d'interruption, les joueurs ont finalement refait apparition sur la pelouse, et ont finalement terminé la rencontre. "Comportez vous comme des adultes", a notamment demandé le directeur de la sécurité du MHSC dans les haut-parleurs du stade.

Ligue 1 Payet est grand, l'OM est renversant ! IL Y A UNE HEURE

Les faits ont été ensuite confirmé par Jorge Sampaoli, au micro de Prime Video Ligue 1 : "Concernant Valentin Rongier, il a une grosse blessure à la bouche qui l'a empêché de rentrer en jeu. J'espère qu'on ne reverra pas ce genre de situations parce que les supporters nous ont beaucoup manqué, on espère que ça ne va pas tout gâcher". Des sanctions sont à prévoir pour le club pailladin dans les jours à venir.

Ligue 1 Le binôme Longoria-Sampaoli, un mercato prometteur : l'OM a de quoi être ambitieux IL Y A UN JOUR