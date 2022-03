Au mental. Peu en verve vendredi soir, les Stéphanois ont arraché le point du nul face à Troyes (1-1), un concurrent direct pour le maintien. Cueuillis à froid par un but de Lebo Mothiba, ils ont trouvé le chemin des filets par l'intermédiaire de Ryad Boudebouz sur penalty. Les hommes de Pascal Dupraz espéraient mieux et manquent l'occasion de dépasser leurs adversaires du soir, avant un déplacement périlleux au Vélodrome dans deux semaines.

Boudebouz-Khazri, duo remuant

Ce n'était pas le résultat escompté par l'escouade du Forez, mais elle se contentera de cette unité qui s'ajoute aux 26 précédemment récoltées. Les Verts ont relevé la tête après une première période insipide, qui a vu l'ESTAC ouvrir la marque très tôt dans la rencontre. En manque d'inspiration et rapidement privés de Falaye Sacko, sorti sur blessure (11e), ils ont cédé sur un beau mouvement côté gauche initié par Xavier Chevalerin et conclu par Lebo Mothiba (0-1, 18e).

Un but qui a récompensé l'activité des Troyens, qui s'étaient montrés dangereux quelques secondes auparavant. Iké Ugbo avait vu Paul Bernardoni sortir sa frappe du droit (17e). Au pied du mur, les Verts s'en sont remis à Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri. Le premier a provoqué une horizontale de Gauthier Gallon (40e), le second l'a testé sur sa ligne sur un coup franc plein axe très bien tiré (45e+6).

Des situations litigieuses

Chevalerin, intenable sur son côté gauche, a donné quelques sueurs froides aux supporters stéphanois. Ces derniers n'ont cessé de donner de la voix et leur soutien a finalement été récompensé. Après deux situations litigieuses dans la surface adverse, Saint-Etienne a obtenu un penalty. La faute d'Erik Palmer-Brown sur Mahdi Camara était peut-être la moindre évidente, mais Romain Lissorgue a confirmé la sentence après visionnage de la faute. Infaillibles dans l'exercice en Ligue 1 cette saison (3/3), les Verts ont égalisé grâce à Ryad Boudebouz, qui a trouvé la lucarne (1-1, 67e).

Troyes comme Saint-Etienne ont eu les munitions pour prendre l'ascendant. Denis Bouanga a trop croisé sa frappe devant Gallon (70e), tandis que Yoann Touzghar a contraint Bernardoni à la parade sur une reprise de volée spontanée (77e). Un partage des points plutôt logique, donc. Les joueurs de Bruno Irles enchaîne un quatrième match sans revers et conserve leur 15e place (29 pts) en attendant les rencontres de Clermont (16e, 28 pts) et de Lorient (27 pts). Saint-Etienne, toujours barragiste, manque l'occasion de doubler son adversaire du soir mais revient à hauteur de Lorient avant la trêve internationale et un déplacement à Marseille, dans deux semaines.

