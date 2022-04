Un stade en fusion, des occasions en veux-tu en voilà, un scénario de dingue, trois cartons rouges… Lens, sur sa pelouse, a encore prouvé qu’il était une des équipes les plus enivrantes de Ligue 1, face à des Niçois qui tombent de haut (3-0). Longtemps à dix contre onze, les Sang et Or ont d’abord fait le dos rond avant de faire disjoncter les Aiglons - qui ont fini le match à neuf - pour remporter une victoire importante dans la course à l’Europe. Tandis que les joueurs de Franck Haise reviennent à 4 longueurs de leur adversaire du jour, le Gym a vu ses ambitions de podium s’éloigner.

Ce n’est pas une surprise, loin de là, plutôt une confirmation : pour vibrer devant un match de Ligue 1, il faut plutôt regarder du côté du stade Bollaert-Delelis. Pour l’ambiance déjà, dans des tribunes qui ont une nouvelle fois affiché complet lors de cette 31e journée. Et pour le spectacle sur le rectangle vert, aussi. Le choc entre Lens et Nice en a été un parfait exemple, les locaux faisant exploser, à dix contre onze, la meilleure défense de l’élite.

Kalimuendo, une entrée fracassante

Les coéquipiers de Seko Fofana ont livré un récital collectif, en commençant, d’abord, par défendre comme des beaux diables. Car la première période a été totalement dominée par les Azuréens, auteurs de 12 tirs (dont 6 cadrés) dans un premier acte où ils ont étouffé les Lensois, rapidement réduits à dix après l’expulsion de Massadio Haidara (17e), dont les crampons se sont écrasés sur la cuisse de Youcef Atal. Si les attaquants nordistes ont été particulièrement en vue ce dimanche, Franck Haise et sa troupe doivent aussi leur succès à l’immense match de Jean-Louis Leca.

Décisif jusqu’au bout, le gardien corse a multiplié les parades et les sorties parfaites pour laisser son équipe dans le match (2e, 22e, 27e, 35e, 37e, 43e). Et puis Franck Haise a choisi de faire entrer Arnaud Kalimuendo à la mi-temps. Le joueur prêté par le PSG n’a eu besoin que de 5 minutes pour ouvrir le score, au terme d’une belle action collective (1-0, 51e). Les Niçois, dans les cordes, ont vu leurs adversaires enfoncer le clou dans la foulée grâce à une frappe magnifique de Doucouré (2-0, 55e).

Lemina et Dante ont vu rouge

Hagards, les Aiglons ont été réduits à dix après que Mario Lemina a reçu un deuxième carton jaune (58e). Les Sang et Or en ont profité pour tuer tout suspense, grâce à Kalimuendo, servi dans le dos de la défense des Rouge et Noir et qui a effacé Benitez avant de marquer son 9e but de la saison (3-0, 67e).

La fête n’en était que plus belle dans l’enceinte mythique, où Nice a définitivement coulé après l’exclusion de Dante en fin de match (90e+1). Christophe Galtier a fini le match le regard noir, sachant son équipe, à 5 longueurs de l’OM et Rennes, distancée dans la course au podium, tandis que Lens peut toujours se rêver européen la saison prochaine.

Ignatius Ganago (Lens) face à Walter Benitez (Nice), dimanche 10 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

