Monaco s’enlise, Lens jubile. Après s’être incliné face à Lorient (1-0), l’ASM enregistre un second revers en trois matches face au RC Lens ce samedi (0-2) et confirme son mauvais départ cette saison. Le club de la Principauté s’est montré trop fébrile défensivement, à l’image de Pavlovic et Caio Henrique, coupables sur les deux buts lensois, Ganago (51e) et Banza (90+5) en ont profité. Doucouré et Golovin ont respectivement été expulsés. Monaco enchaîne un troisième match sans victoire (1N, 2D), tandis que Lens enregistre son premier succès (1V, 2N).

