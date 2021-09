Le PSG s’en sort bien. Alors qu’il s’apprêtait à lâcher ses premiers points de la saison en championnat, Mauro Icardi est sorti de sa boîte dans le temps additionnel pour reprendre un centre millimétré de Kylian Mbappé et, par ricochet, offrir un succès difficile à son équipe (2-1). L’attaquant argentin, remplaçant au coup d’envoi, a permis au club de la capitale de poursuivre son sans-faute en Ligue 1, alors que l’Olympique Lyonnais, solide au Parc des Princes, a tout fait pour l’en empêcher. Menés au score, les hommes de Mauricio Pochettino avaient d’abord égalisé grâce à Neymar sur un penalty très généreux.

On attendait Lionel Messi, aligné aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria au coup d’envoi pour un match de gala. Mais c’est un autre argentin qui a enfilé son costume de sauveur, pour ne pas dire de messie. Avant ce but libérateur, le PSG a été copieusement bousculé par l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas dû oublier qu’il était reparti du Parc des Princes avec la victoire la saison dernière. Bousculés au milieu de terrain, les Parisiens peuvent lâcher un gros ouf de soulagement au sortir de ce choc très rythmé et intense. Car les deux équipes n’étaient pas là pour se contenter d’un nul. Tant mieux pour le spectacle.

Messi remplacé, Lopes à son aise

Lionel Messi est toujours en quête de son premier but sous ses nouvelles couleurs. Face à Lyon, il a encore manqué de réussite jusqu'à céder sa place pour le dernier quart d'heure. En première période, pendant laquelle il a été le plus à son avantage, l’Argentin a buté sur Anthony Lopes après une talonnade inspirée de Neymar (32e), puis sur la barre avec un coup franc très bien tiré avec son pied gauche (37e). Le gardien de l’OL a d’ailleurs réalisé une prestation à la hauteur des enjeux, prolongeant le suspense jusqu’aux ultimes secondes.

