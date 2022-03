L’argument a de quoi en désarçonner plus d’un. Début mars, la préfecture de l’Hérault a publié un arrêté interdisant aux supporters niçois d’aller soutenir leur équipe à Montpellier, ce samedi (17h). L’un des motifs invoqués par ce document a particulièrement attiré l’attention : "Considérant que de plus, le départ-surprise du joueur de l'équipe du MHSC, Andy Delort, pour l'OGC Nice n'a pas été accepté par les ultras montpelliérains qui n'ont pas pardonné cette 'défection de dernière minute' de ce natif de l'Hérault."

Ad

"C’est quoi la prochaine étape? Qu’on ne puisse pas faire jouer un garçon qui passe d’un club à un autre? C’est vraiment dommage", a pesté Christophe Galtier, l’entraîneur du Gym. Delort, lui, ne s’en formalise probablement pas. Il sait sans doute depuis le début que ses retrouvailles avec le public de la Mosson, qui l’a acclamé, encouragé et aimé pendant trois saisons (2018-2021), s’annoncent fraîches, voire hostiles. Car son départ, à la toute fin du dernier mercato estival, a laissé des traces. Lui, l’enfant de la région, capitaine qui plus est, a abandonné le MHSC. Mais pourquoi être parti à Nice ?

Ligue 1 Rennes revient tout près du podium, Troyes assomme Bordeaux 06/03/2022 À 15:56

Andy Delort (MHSC) face à Lorient, le 22 août 2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Autre statut, mais toujours décisif

À chaque fois qu’on lui a posé la question, l’ancien Caennais a mis en avant trois éléments : sa volonté de sortir du "confort" montpelliérain, son souhait de travailler avec Galtier et, enfin, de découvrir l’Europe. À l’heure de dresser un premier bilan, plus de six mois après ce transfert mouvementé, on constate que l’international algérien a eu bon sur toute la ligne.

Sur la Côte d’Azur, son statut n’est évidemment pas le même que celui dont il jouissait à la Paillade, où la doublette formée avec Gaëtan Laborde était presque indéboulonnable. Le numéro 7 des Aiglons n’est d’ailleurs pas titulaire à tous les coups, puisqu’ils sont trois - Amine Gouiri, Kasper Dolberg et lui - pour deux postes en attaque, sans oublier le prometteur Evann Guessand. Delort cherchait davantage de concurrence, et il l’a trouvée. Cela ne l’empêche pas d’être efficace et décisif, en atteste son but en sortie de banc face au PSG, le week-end dernier (1-0).

Andy Delort, Alexis Claude Maurice, Khephren Thuram, Evann Guessand lors de Nice - Lyon Crédit: Imago

Avec Galtier, une relation au beau fixe

En plus d’avoir permis aux Azuréens de s’offrir le leader, cette réalisation tardive a stoppé la disette de l’ex-Ajaccien, qui restait sur cinq matches sans avoir marqué en championnat. Il en fallait néanmoins plus pour l’inquiéter. "Un attaquant connaît toujours une période un peu plus compliquée, pendant laquelle tu as moins de réussite. C’est ma treizième saison, et chaque année c’est pareil", avait avoué l’intéressé sur les ondes de RMC Sport, fin février. "Il vient de faire une entrée remarquée et remarquable contre Paris. Andy retrouve de bonnes sensations", s’est pour sa part félicité Christophe Galtier.

Le technicien de 55 ans, justement, a joué un rôle-clé dans la venue de l’avant-centre d’1,82m. "J’ai toujours eu envie d’être sous ses ordres, c’est ce qui a fait pencher la balance. C’est un bonheur de travailler avec lui", a révélé celui qui était également courtisé par Marseille et Lyon. À l’image d’André-Pierre Gignac, Andy Delort carbure énormément à l’affect. Il a besoin de sentir qu’on lui fait confiance pour s’épanouir et livrer la pleine mesure de son talent. Le coach champion de France en 2020-21 l’a visiblement compris et la relation entre les deux hommes n’a, jusqu’à présent, souffert d’aucune anicroche.

Christophe Galtier Crédit: Getty Images

L'Europe se rapproche

Sportivement parlant, le natif de Sète n’a aucune raison valable de regretter son choix. Frustré d’avoir raté à trois reprises une qualification européenne avec Montpellier, il est cette fois-ci très bien parti pour humer, dès la saison prochaine, le doux parfum des joutes continentales. Actuellement deuxième, Nice peut même légitimement rêver d’accrocher un billet pour la Ligue des champions. Désormais âgé de 30 ans, Delort sait qu’une telle occasion ne se représentera pas souvent.

Kluivert passeur et un 4e but... du genou pour Delort : Nice enfonce l'OM

Et puis, même en cas de grosse baisse de régime en championnat, le Gym aura toujours l’opportunité d’accrocher l’Europe en remportant la finale de la Coupe de France, le 7 mai prochain face à Nantes. En bref, la fin de saison du champion d’Afrique 2019 s’annonce trépidante. Ce samedi, peu importent les huées et les quolibets : au fond de lui, Andy sait qu’il ne s’est pas trompé.

Ligue 1 L'antisèche : Le néant sans Mbappé 05/03/2022 À 23:01