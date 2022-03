La joie était sincère. Collective, surtout. On jouait la 71e minute du match, dimanche soir à Brest, lorsque Gerson a tenté sa chance du gauche. Marco Bizot a repoussé mais Amine Harit, qui avait bien suivi, a expédié le ballon au fond des filets. Aussitôt, presque tous ses coéquipiers ont accouru pour le féliciter. Parce qu’il savait que ce but, quasiment synonyme de victoire pour Marseille (0-3 alors, 1-4 au final) , signifiait beaucoup pour leur numéro 7, pas toujours à la fête cette saison.

Ad

Prêté à l’OM par Schalke 04 dans les ultimes heures du dernier mercato d’été, après de longues discussions et un étonnant stratagème imaginé par Pablo Longoria - deux joueurs, Pol Lirola et Alvaro Gonzalez, avaient accepté de baisser leur salaire pour que l’opération soit validée -, l’ex-Nantais avait de sérieux atouts à faire valoir. Probablement pas pour être titulaire à tous les coups, sachant que son concurrent direct au poste de milieu offensif n’est autre que Dimitri Payet. Mais il s'imaginait assurément jouer davantage qu’il ne l’a fait jusqu’à présent.

Ligue 1 Convaincant, l'OM retrouve le sourire IL Y A 2 HEURES

Seulement sa 2e titularisation en 2022

Car c’est peu dire que le Lion de l’Atlas vit une saison frustrante. Son entraîneur, Jorge Sampaoli, ne lui accorde qu’un temps de jeu très limité. C’est depuis le banc qu’Harit suit la majorité des rencontres de son équipe, et il y reste assez souvent jusqu’au coup de sifflet final. Avant ce week-end, il n’avait été dans le onze de départ qu’une seule fois en 2022, début janvier à Bordeaux (0-1). Sa deuxième titularisation de l’année, ce dimanche à Francis-Le Blé, revêtait donc une importance toute particulière.

Trop habitué à grappiller quelques miettes, le joueur de 24 ans était tout heureux d’avoir enfin droit à une part entière du gâteau, Dimitri Payet étant forfait. Et il en a allègrement profité. Dans tous les bons coups, le Marocain a d’abord été impliqué sur le but de Gerson (3e), avant de déposer un corner sur la tête d’Arkadiusz Milik (63e) et, donc, de marquer à son tour (71e). La touche finale d’une prestation réussie de A à Z.

Amine Harit (Marseille) contre Brest. / Ligue 1 Crédit: Imago

Ce soir, c'est une belle récompense pour moi

"En tant que compétiteur, on aspire à jouer tous les week-ends, a relevé le natif de Pontoise au micro de Prime Video après la rencontre. Je n’ai jamais lâché, j’ai toujours travaillé, même dans les moments difficiles. Ce soir, c’est une belle récompense pour moi d’être décisif et, surtout, de contribuer à la victoire de l’équipe." Il a tout fait, en tout cas, pour prétendre à davantage de temps de jeu durant le sprint final. Surtout si le Réunionnais éprouve le besoin de souffler et que Marseille, 2e de Ligue 1, poursuit son aventure en Ligue Europa Conférence.

Et puis, se pose aussi la question de l’avenir de l’intéressé. Prêté sans option d’achat, il devrait retourner dans la Ruhr à l’issue de la saison. À moins que ses dirigeants ne se décident à formuler une offre pour s’attacher définitivement ses services. "Là, j’ai du temps de jeu et la meilleure chose à faire pour moi, c’est de me concentrer sur ça, a balayé le joueur formé chez les Canaris. Des discussions vont forcément avoir lieu au bout d’un moment, et on verra ce qu’il se passera à ce moment-là." S’il reproduit souvent des performances similaires à celles de ce dimanche, pas grand monde n’aura envie de le laisser repartir.

Amine Harit / Bordeaux - Marseille Crédit: Getty Images

Ligue 1 Libéré des critiques et adapté à la L1, Gerson va-t-il exploser ? HIER À 22:50