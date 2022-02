Qui aurait pu imaginer un tel scénario après quarante-cinq minutes ? Personne, probablement. Dans ce match à rejouer de la 14e journée, l'Olympique de Marseille maîtrisait totalement (et logiquement) son sujet face à l'Olympique Lyonnais, décimé par les absences. "Mais on va devoir rester bien en place et concrétiser nos occasions", prévenait toutefois Mattéo Guendouzi à la mi-temps au micro de Prime Video, alors que son équipe menait au score d'un petit but. Prémonitoire. Un changement tactique pour l'OL (passage au 4-4-2), une entrée fatale de Moussa Dembele et tout a changé. Le match comme son épilogue (2-1). Renversant.

Forcément sonnés, les Marseillais ont eu du mal à comprendre comment ils ont pu laisser filer ce match. "Il y a eu un ajustement tactique de la part des Lyonnais, on n’a pas réussi à s’adapter rapidement, on a trop reculé, a regretté Valentin Rongier au micro de Prime Video. On est très déçus (…) On travaille sérieusement depuis le début de la saison, il ne faut pas oublier tout ce qu’on a fait. Et le fait d’avoir joué samedi n’est pas une excuse." Pau Lopez, son coéquipier, n'en a pas cherché non plus.

Il faut apprendre de ce match

"Je crois qu'on a vu deux Marseille ce soir, a déploré le gardien. Un dans la première période, puis un autre qui a défendu. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est compliqué contre des joueurs de ce niveau. Il faut apprendre de ce match. Marseille est une équipe taillée pour attaquer, c'est plus compliqué quand on joue à l'entrée de notre surface. Avec des joueurs de ce niveau en face, il faut faire attention."

Presque incrédule, Jorge Sampaoli ne s'est pas vraiment éternisé devant les micros. Non, l'entraîneur argentin ne comprend pas comment son équipe "a pu perdre de match". "Nous n'avons pas eu le contrôle du jeu et c'est cela le facteur déterminant. On a défendu sans ballon et ça nous a couté cher (...) Le diagnostic, je ne peux pas le faire pour l'instant, je dois analyser très précisément ce qui s'est passé. Il faut comprendre pourquoi on a mal joué en deuxième période. Ça peut être le changement tactique de l'OL, l'entrée de Dembélé, on peut faire mille théories. Mais moi, j'ai besoin de plus de temps. Lyon a pris le contrôle du match avec le ballon et quand tu donnes de la liberté à des joueurs talentueux, il peut arriver ce qui s'est passé ce soir. On a eu des occasions très claires de 2-0 et si on les avait converties, on parlerait autrement. Au-delà du changement tactique de Lyon, nous sommes responsables de ne pas avoir joué en deuxième période", a expliqué l'entraîneur marseillais en conférence de presse, avant d'être interrogé sur son choix de ne pas aligner un "vrai" numéro 9 d'entrée.

"Je crois que l'équipe fonctionne mieux comme ça, avec Payet dans cette position, a-t-il assuré. Ce n'est pas qu'on joue sans 9, on joue avec un 9 différent. Je ne crois pas qu'on aurait mieux joué avec plus d'attaquants aujourd'hui." Arkadiusz Milik, entré en jeu à cinq minutes du coup de sifflet final, appréciera.

