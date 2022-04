Gerson a enfin trouvé son chemin. Souvent en difficulté, et quelques fois complètement perdu lors de ses premiers mois, le milieu de terrain brésilien a enfin endossé le rôle de moteur au sein du collectif de l'Olympique de Marseille. Légèrement dans le creux cet hiver après un départ canon, les hommes de Jorge Sampaoli font face à une fin de saison excitante avec cette demi-finale de Ligue Europa Conférence et le sprint final de la Ligue 1. S'il est bien négocié, ce dernier pourrait leur permettre de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. "Ce sera à nous de trouver la formule pour être compétitif dans les deux compétitions", a prévenu samedi Jorge Sampaoli. Et bonne nouvelle : avec Gerson, il a un moteur de rechange idéal pour son animation dans l'entrejeu. Surtout que le Brésilien carbure physiquement en ce printemps.

Ad

Assuré de rester 2e à l'issue de cette 32e journée après la défaite du Stade Rennais face à Monaco (2-3) en ouverture, Marseille va donc se déplacer au Parc des Princes avec l'esprit relâché pour le Classique face au Paris Saint-Germain (20h45). Vainqueur au Parc au début de la saison 2020-2021, après un match de coupe, l'OM rêve de refaire un sale coup à son rival en puisant dabs ses forces du moment, notamment cet entrejeu, fourni quantitativement, techniquement et enfin de retour à son niveau d'août-septembre. Pas à la fête à l'époque, Gerson est sur le point d'en devenir un élément indispensable. Il a enfin compris quel était son rôle dans les différents systèmes de son coach argentin, imprévisible avec ses schémas, et à l'origine de son retour en Europe l'été dernier. Mais c'est aussi ça la forme de l'OM, c'est une équipe cohérente, tout en étant continuellement imprévisible.

Ligue 1 MNM : Un grand match pour un petit pardon ? IL Y A 18 MINUTES

Gerson a suivi les pas de Rongier

Plutôt typé milieu relayeur, poste avec lequel il s'était totalement relancé au Brésil sous les couleurs de Flamengo, Gerson avait traversé ses premiers mois phocéens en étant totalement perdu sur la pelouse. Le principal problème chez le Brésilien avait été son incapacité de s'adapter à plusieurs postes, notamment pendant les rencontres. Une des marques de fabrique de la philosophie "sampaolienne". Recruté justement pour cette polyvalence à grand coût - 25 millions d'euros, soit le transfert le plus cher du mercato marseillais 2021 - le joueur de 24 ans avait rapidement déçu les observateurs pour son incapacité à ne pas d'adapter. Pourtant, il avait joué les roues de secours lors de son passage à l'AS Rome (2016-2019), notamment en 2017-2018, en alternant l'aile droite, mais aussi un peu de présence dans l'entrejeu de l'équipe d'Eusebio Di Francesco, un technicien dont il avait gagné la confiance, mais qui avait ciblé un manque physique dans son jeu. A la Fiorentina, en 2018-2019, il avait récupéré son poste de prédilection, en numéro huit, mais sans marcher sur l'eau.

"L'OM a trouvé un équilibre avec ses gardiens que le PSG n'a pas su trouver"

Principal problème, il ne réussissait pas à être un acteur du jeu. Pire encore, il avait tendance à marcher sur les plate-bandes de Dimitri Payet, meneur électron libre devant l'éternel de cet OM. En octobre dernier, quand les premiers doutes avaient commencé à remonter, Sampaoli avait rappelé à tout le monde ce qu'il attendait de lui, en se positionnant comme le principal responsable de cette situation difficile. "C'est un joueur qui a la capacité d'évoluer à plusieurs hauteurs dans l'entrejeu. Là où il le fait le mieux, c'est en tant qu'organisateur, dans l'axe, ce qu'il avait bien fait avec son ancien club. Et c'est pour cela qu'il avait été appelé en sélection. On lui demande de participer plus à la construction et il doit aussi s'adapter au rythme de la Ligue 1. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ce rythme pour qu'il puisse faire ces différences. Quand un joueur doit s'améliorer de cette façon et qu'il n'est pas encore au niveau, c'est une tâche de l'entraîneur, c'est donc la faute de l'entraîneur. On doit valoriser le joueur plus rapidement pour qu'il puisse faire les différences et c'est aussi pour ça qu'on doit être plus exigeants avec un joueur comme Gerson."

En repensant au cas Gerson, impossible de ne pas penser à celui de Valentin Rongier. Pas assez polyvalent aux yeux de Jorge Sampaoli, le milieu français avait failli ne pas faire partie des plans du coach argentin pour cet exercice 2021-2022. Une discussion plus tard, comme il l'avait révélé à Téléfoot récemment, Rongier avait récupéré sa feuille de route pour gagner les faveurs de l'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili. Pas assez utile balle au pied dans le jeu de construction, perfectible dans la tenue de son poste, besoin d'être plus polyvalent, quitte à apprendre un nouveau poste en tant que piston, l'ancien Nantais avait besoin de réaliser des travaux herculéens pour être une des composantes de l'OM "sampaolien" du futur. Et il l'a fait. Valentin Rongier, Gerson : même maux, même combat et même remède : travail et résilience. Jorge Sampaoli avait d'ailleurs défendu la bonne mentalité du Brésilien : "Il s'entraîne pareil depuis le début."

Un problème d'adaptation et un blocage mental

Toujours soutenu par l'OM, le Brésilien avait confié avoir des problèmes d'adaptation à l'automne, les maux qu'il avait connus en Italie et qui avaient précipité son retour au Brésil. Ajoutez à cela la complexité de la Ligue 1, un championnat où il est difficile de s'adapter pour les joueurs étrangers. "C'est un championnat plus physique, avec plus de pressing, c'est différent du Brésil. Il doit se mettre au niveau du tempo qu'il y a ici", expliquait d'ailleurs Sampaoli d'un point de vue technique.

Pour Gerson, le problème dont il souffrait était certes "footballistique", mais aussi mental. Là encore, Eusebio Di Francesco avait perçu ce problème chez lui il y a quatre ans. Gerson s'était lui-même penché sur ces soucis. "Je suis un peu trop bloqué, il faut que j'essaye de me libérer pour montrer qui est le vrai Gerson. Je dois garder un bon état d'esprit et rester concentré sur le foot. Des choses positives peuvent ressortir des critiques".

Neymar est-il fini ? "C'est aussi stupide de l'enterrer que de le croire sauvé"

Le début du déclic Gerson est arrivé peu avant le passage à 2022, au mois de décembre. Positionné un cran plus haut par Jorge Sampaoli pour alterner près de la surface avec Dimitri Payet, Gerson avait commencé à retrouver des couleurs, lui qui a toujours été adroit face au but. De fil en aiguille, il a peu à peu trouvé ses marques là où il était attendu, comme élément polyvalent, en apportant ce petit plus dans le relais milieu-attaque. Que ce soit en 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-1-1, 4-4-2, 3-4-2-1, 3-4-3 - les systèmes les plus utilisés par Sampaoli, sans oublier leurs variantes en plein match - Gerson a trouvé les clés pour performer partout dans l'entrejeu.

D'un joueur en difficulté, il est devenu un lieutenant adjoint de Dimitri Payet pour l'animation, un buteur, un passeur (6 buts et 8 passes décisives au total dont 5 et 6 depuis décembre) et un véritable couteau-suisse qui s'avère aujourd'hui être très précieux. Milieu gauche, milieu droit dans un système à quatre milieux, milieu excentré dans un système à trois milieux, numéro huit, numéro dix, milieu offensif, neuf et demi, le natif de l'État de Rio a visité tous les recoins possible d'une pelouse de football cette saison. Gerson est enfin devenu Gerson. Un seul gagnant dans tout ça et le bon : l'OM.

Payet et Gerson lors de Marseille - Lille Crédit: Imago

Ligue 1 Mandanda titulaire ? Sampaoli n'a pas tranché : "J'ai de la reconnaissance pour lui mais..." IL Y A 9 HEURES