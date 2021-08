Nice - Reims : 0-0

Il y avait là aussi un duel entre deux nouveaux entraîneurs, aux projets ambitieux et aux objectifs différents. Mais ni Christophe Galtier ni Oscar Garcia n'ont réussi à forcer la décision, et éviter le premier 0-0 de la saison. Avec les recrues Todibo, Rosario et Kluivert alignées au coup d'envoi, l'OGC Nice avait pourtant des raisons de croire à mieux, mais a été rattrapé par sa maladresse (2 tirs cadrés sur 11).

Ligue 1 Deux buts en 20 minutes et pas grand-chose d'autre : Rennes et Lens dos à dos IL Y A 3 HEURES

Dans le remake de la première journée d'il y a trois saisons, le Stade de Reims est de nouveau parvenu à faire un résultat sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Bien en place dans leur dispositif à cinq défenseurs, les Champenois ont tenu leur rôle à la perfection, et obtiennent un bon point à l'extérieur. Du côté des Aiglons, la première de Christophe Galtier est un peu gâchée avec ce nul concédé.

Ce qu'on en retient : L'effet Galtier n'est pas un effet express à Nice. Il faudra encore du temps à l'ancien du LOSC pour rôder encore un peu plus son effectif.

Amine Gouiri (Nice), au duel avec Foket et Mbuku (Reims) Crédit: Getty Images

Strasbourg - Angers : 0-2

Dans un duel de deux nouveaux coaches, c'est Gérald Baticle qui a pris le dessus sur Julien Stéphan. Le SCO d'Angers du premier a pris le meilleur sur le RC Strasbourg du second, au terme d'un match plaisant, rythmé par les chants des supporters présents dans les travées de la Meinau. Après une première période ponctuée de deux buts refusés, un de chaque côté (Fulgini et Diallo), c'est Ismaël Traoré qui est venu ouvrir le score d'un but de la tête (57e) à la reprise.

Les spectateurs alsaciens ont bien cru à un retour de leurs joueurs avec l'entrée en jeu du revenant Kévin Gameiro (60e), mais malgré des vagues à répétition, c'est la formation angevine qui a fait le break et conclu la rencontre grâce à Stéphane Bahoken (81e). La première de Stéphan est une déception, qui contraste avec la joie du SCO, victorieux à l'extérieur.

Ce qu'on en retient : Baticle et Bahoken ont joué un bien mauvais tour à leur ancien club, qui devra gommer ces points perdus à domicile. Ils lui avaient beaucoup coûté la saison passée.

Thomas, Boufal et Traoré se congratulent (Strasbourg-Angers) Crédit: Getty Images

Bordeaux - Clermont : 0-2

Le nouveau Bordeaux commence par une claque. Repris par Gérard Lopez cet été, le club bordelais s'est incliné à domicile devant Clermont, promu en Ligue 1 cette saison (0-1). Mohamed Bayo, convoité par les Girondins, a ouvert le score pour les Clermontois au bout d'une action d'école conclue au deuxième poteau (0-1, 82e). Et Jodel Dossou a fini d'humilier les locaux en s'amusant dans la défense au bout d'un contre (0-2, 90e). Vladimir Petkovic, le nouvel entraîneur de Bordeaux, a du pain sur la planche.

Ce qu'on en retient : Les ambitions clermontoises dans le jeu. Pourvu que ça dure !

Mohamed Bayo et le Clermont Foot font déjà forte impression en Ligue 1 Crédit: Imago

Saint-Etienne - Lorient : 1-1

Saint-Etienne sort d'une saison compliquée. Son entame dans ce nouvel exercice l'a également été. Inquiétée par une frappe de Laurent Abergel sur le poteau (6e), menée sur une reprise puissante de Vincent Le Goff (0-1, 53e), l'ASSE a dû son salut à l'inusable Wahbi Khazri pour décrocher un point à Geoffroy-Guichard. Le milieu offensif stéphanois a égalisé sur un penalty validé après l'intervention du VAR (1-1, 70e) avant d'offrir un caviar à Mickaël Nadé, dont la reprise de la tête a été renvoyée par la barre (74e).

Ce qu'on en retient : Le caractère des Stéphanois. Il ne sera vraisemblablement pas de trop cette saison.

Wahbi Khazri - Saint-Etienne - Lorient - Ligue 1 2021/22 Crédit: Getty Images

Ligue 1 La LFP autorise Clermont à jouer dans son stade HIER À 13:53