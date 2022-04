Une frayeur, puis une correction. Mené sur la pelouse de Saint-Etienne, Marseille n’a pas manqué l’occasion de faire un bon coup lors de cette 30e journée face à l’ASSE, finalement laminé à domicile (2-4). Après le nul entre Nice et Rennes la veille, l’OM, d’abord bousculé et moribond en première période, avant de faire le spectacle en seconde, s’est imposé pour la 16e fois cette saison et prend trois points d’avance sur Rennes à la 2e place.

Meilleure équipe de France à l’extérieur en championnat cette saison, Marseille a fait respecter son statut pour faire le break sur ses concurrents pour la place de dauphin du PSG. Dont il n’est, avec un match en plus, plus qu’à 9 points à 8 journées de la fin de la saison. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont été récompensés au terme d’une après-midi qui avait pourtant mal démarré. Dangereux d’entrée, les coéquipiers de Dimitri Payet, qui a manqué son face-à-face avec Paul Bernardoni (5e), ont été cueilli à froid.

Deux erreurs marseillaises pour permettre à l’ASSE d’ouvrir le score

Face à une équipe stéphanoise décidée à bien défendre, et d’abord bien organisée pour contrarier des Olympiens pas très inspirés offensivement, l’OM, privé de Milik en attaque et de Luan Peres et Leonardo Balerdi en défense, a concédé l’ouverture du score sur une double erreur. C’est de Sead Kolasinac, d’abord, qui a perdu son duel face à Bouanga devant sa surface pour permettre au Gabonais de tenter sa chance. Sa frappe, anodine, est rentrée après une grossière faute de main de Pau Lopez, qui a vu le Chaudron s’enflammer (1-0, 9e).

Denis Bouanga a ouvert le score lors de Saint-Etienne - OM Crédit: Getty Images

Malgré plusieurs situations intéressantes (23e, 29e, 34e, 38e), les coéquipiers de Duje Caleta-Car ont eu besoin d’une faute inutile d’un Eliaquim Mangala hors-sujet ce dimanche, un accrochage sur le défenseur croate en pleine surface stéphanoise à l'occasion d'un corner, pour revenir. Le penalty sifflé par Clément Turpin a été converti par Payet d’un tir plein axe (1-1, 45e+2). Et au retour des vestiaires, le club du Forez a été dépassé, tandis que l’OM s’est métamorphosé après l’entrée à la pause de Cengiz Under.

Deuxième période prolifique

Constamment mis en danger (47e, 49e, 51e, 58e), les partenaires de Timothée Kolodziejczak ont vu leur capitaine catapulter le ballon… dans ses propres filets (1-2, 60e). Puis, sur un penalty obtenu par Gerson, Bamba Dieng a inscrit son cinquième but de la saison en Ligue 1 (1-3, 68e). Enfin, sur une passe sublime de Mattéo Guendouzi en contre, Amine Harit y est allé de son but (1-4, 73e). La frappe superbe de Lucas Gourna-Douath n’a rien changé (2-4, 86e).

L’OM enchaîne un cinquième succès de suite, toutes compétitions confondues, et prépare ainsi idéalement son quart de finale aller face au PAOK Salonique, jeudi.

