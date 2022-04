Lyon s'en est remis à sa toute nouvelle recrue pour l'emporter. Ce dimanche soir, l'OL a battu Angers (3-2), lors de la 30e journée de Ligue 1. Au Groupama Stadium, un match complètement fou a vu les deux équipes se répondre. Si Mathias Pereira Lage (50e) et Sofiane Boufal (59e) ont réussi à égaliser pour les visiteurs, Moussa Dembélé, d'un doublé (26e, 52e), avait donné l'avantage, à chaque fois, aux siens. Avant que la délivrance ne vienne finalement de Tetê, tout juste arrivé au club (80e). Au classement du championnat de France, les Gones gagnent une place et sont désormais neuvièmes, tandis que le SCO reste quatorzième.

L'histoire est belle. Ancien pensionnaire du Shakhtar Donetsk et arrivé à l'OL seulement jeudi, Tetê a remplacé Tanguy Ndombele à la 78e minute de jeu. Seulement deux petites minutes plus tard, sur l'un de ses tous premiers ballons touchés, le Brésilien a délivré tout un stade, d'une frappe enroulée du gauche (80e, 3-2). Tetê est le premier joueur à marquer pour son premier match avec Lyon en Ligue 1 depuis Karl Toko Ekambi en 2020. Il est le premier joueur de l'OL à le faire en moins de trois minutes depuis Michel Berger en mai 1973 contre le Paris FC.

La défense lyonnaise s'est encore montrée passive

Un stade qui avait décidé de se faire entendre dans le premier acte, à sa manière, avec une grève des encouragements d'une partie des supporters. La faute à une inconstance lyonnaise reprochée par cette fameuse partie du public. Une inconstance qui s'est encore vue, par moments, dans cette rencontre, et notamment au niveau de la défense. Une défense passive, marquée pourtant par le retour de Jérôme Boateng, a permis aux Angevins de rester en vie dans cette rencontre.

D'abord, Mathias Pereira Lage avait pu ajuster Anthony Lopes, de près, de la tête (50e, 1-1). Puis, Sofiane Boufal en avait fait de même, du droit (59e, 2-2). Pourtant, en face, Moussa Dembélé avait mis les siens sur de bons rails. En tout début de rencontre, le meilleur buteur des Gones cette saison dans l'élite (douze réalisations) avant ouvert la marque, du droit (26e, 1-0), avant de permettre aux siens d'éviter de trop douter, juste après la première égalisation, après un une-deux avec Lucas Paqueta (52e, 2-1).

Lopes a été sauvé par son poteau en début de rencontre

Dans l'ensemble, les hommes de Peter Bosz ont été dominateurs dans le jeu (62% de possession), mais Anthony Mandrea s'est montré impérial devant Romain Faivre (57e) puis face à Jérôme Boateng (68e), pour éviter un score encore bien plus lourd. Ces moments de relâchement des Gones auraient pu encore plus profiter au SCO, mais Anthony Lopes s'est montré vigilant devant Stéphane Bahoken (83e) et Mohamed-Ali Cho (90e+3), alors que dans le premier acte, c'est son poteau qui l'avait suppléé, sur la tentative de Pereira Lage (35e).

Après avoir sorti la tête de l'eau avant la trêve internationale contre Brest (1-0), les hommes de Gérald Baticle n'ont pas su confirmer. De son côté, l'OL renoue avec le succès en championnat pour la première fois depuis le 4 mars dernier (1-4 à Lorient). De quoi aborder son quart de finale aller de Ligue Europa, sur la pelouse de West Ham, ce jeudi soir à 21h00, avec sérénité.

