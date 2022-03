La réaction du PSG était attendue. Celle du Parc des Princes, aussi. Quelques jours après leur terrible désillusion en huitième de finale de Ligue des Champions, éliminés par le Real Madrid (1-0, 1-3), les Parisiens se sont largement imposés face à Bordeaux (3-0), ce dimanche au Parc des Princes, lors de la 28e journée de Ligue 1. Sans être géniaux, les joueurs de Mauricio Pochettino ont pris le dessus grâce à des buts de Mbappé (23e), Neymar (51e) et Paredes (60e), en essuyant de nombreux sifflets de leur propre public. Sifflets à l'encontre de Neymar et Messi en particulier. Paris est leader avec 15 points d’avance sur Nice. Les Girondins restent lanterne rouge, à deux points de Lorient, barragiste, et quatre de Saint-Étienne, premier non-relégable.

Ad

Comme attendu, les Parisiens n’ont pas été accueillis par une ambiance des plus chaleureuses, après leur nouvel échec sur la scène européenne. Avant le match, déjà, de nombreux joueurs ont été sifflés lors de l’annonce des équipes, à l’exception de Kylian Mbappé, très applaudi. Si l’atmosphère a souvent été plus marquée du sceau de l'indifférence plus que de l'hostilité, Lionel Messi et Neymar ont été pris pour cible durant une grande partie de la rencontre, étant conspués sur quasiment chacune de leurs prises de balle.

Ligue 1 Neymar et Messi conspués sur le terrain, Mbappé applaudi : le Parc a fait son choix IL Y A 2 HEURES

15e but pour Mbappé

Sur le terrain, le rythme est resté assez lent, sans entrain, sans magie. Le PSG s’est facilité la tâche en ouvrant le score dans la première demi-heure grâce à l’inévitable Kylian Mbappé, bien trouvé par Wijnaldum dans la surface bordelaise (1-0, 24e). L’international français a inscrit son 15e but de la saison en Ligue 1, ce qui en fait le meilleur buteur du championnat, à égalité avec Wissam Ben Yedder.

Leonardo et Al-Khelaïfi dépassés ? "Tant que le PSG se construira sur les caprices de Doha…"

Face à des Bordelais souvent apathiques, les Parisiens ont enfoncé le clou en un quart d’heure, au retour des vestiaires. Seul dans la surface, Neymar a d’abord converti un jeu à trois initié par Messi et Hakimi (2-0, 52e). Leandro Paredes a ensuite profité de la panique dans la défense girondine pour expédier une lourde frappe dans la lucarne (3-0, 61e), après une feinte bien sentie.

Penalty oublié ?

Face au faible pressing des Franciliens, Bordeaux a eu de multiples occasions de développer son jeu et a inlassablement cherché Elis ou Hwang dans la profondeur. Mais, faute de justesse technique, les hommes de David Guion n’ont quasiment jamais été dangereux, hormis sur une tentative de Rémi Oudin, bien sortie par Keylor Navas en début de match (2e). Les visiteurs auraient toutefois pu obtenir un penalty en fin de rencontre, pour une faute a priori évidente de Kimpembe sur Mara (80e), non sanctionnée.

Cette rencontre à l’atmosphère et au rythme étrange avait parfois des allures de match amical, entre des Parisiens quasiment certains d’être champions, et des Bordelais ayant semblé résignés. Le match s’est conclu sous les huées du Parc, au coup de sifflet final. Les Parisiens devront poursuivre leurs efforts pour reconquérir leurs supporters. Le chemin sera long.

Ligue 1 Navas et le trio Messi-Neymar-Mbappé aligné d’entrée : la compo du PSG IL Y A 3 HEURES