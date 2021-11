Cette fois, Paris ne s’est pas relâché. Quatre jours après la débâcle face à Manchester City, dans une rencontre marquée par la première de Sergio Ramos sous ses nouvelles couleurs, le Paris Saint-Germain a pris le dessus dimanche à Geoffroy-Guichard sur de valeureux Stéphanois, réduits à dix après l’expulsion de Timothée Kolodzdjeczak (45e). Dans la foulée, Marquinhos (45e+2) a répondu à l’ouverture du score de Denis Bouanga (24e), avant de conclure son match d’un doublé de la tête dans le temps additionnel (90e+1). Entre-temps, Lionel Messi, inspiré comme peu souvent au cours de cette partie, a distillé un caviar à Angel Di Maria (79e).

Imprécis et indolent, le sextuple ballon d’or a toutefois offert trois passes décisives pour propulser le PSG vers sa 13e victoire en Ligue 1 cette saison. Les Verts retombent quant à eux au 20e rang. Point noir de la journée, les images terribles de la cheville tordue de Neymar, sorti sur civière (88e).

Ramos, première réussie

Privé de Verratti, Herrera et Wijnaldum avant le coup d’envoi, Mauricio Pochettino a choisi de déplacer son point de gravité vers l’attaque avec la titularisation de Di Maria aux côtés du trio Messi-Neymar-Mbappé. Dans l’optique de multiplier les solutions à la relance, Lionel Messi a été replacé dans l’axe, en numéro 10 libre, et Sergio Ramos a foulé pour la première fois les pelouses de Ligue 1. Autoritaire dans sa surface et auteur de quelques basculements de jeu bien sentis, l’ancien madrilène a rendu une bonne copie pour un retour sur les terrains après plus de six mois sans jouer.

Bien qu’Etienne Green ait eu beaucoup de travail devant Mbappé (39e, 41e) et Neymar (40e), les Parisiens ont bien cru rejoindre les vestiaires menés par une enthousiasmante formation stéphanoise. Une ambition et une volonté de jouer récompensées par l’ouverture du score d’un Denis Bouanga (24e) pas avare d'efforts. Si le but de Neymar a été justement refusé (5e), celui de l’infatigable joueur de l’ASSE était bien valable.

