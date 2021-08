Au milieu des chants parisiens, il était presque difficile d'entendre la star argentine. Lionel Messi a salué son nouveau public, entouré des quatre autres recrues de l'intersaison du PSG ce samedi, à une grosse heure du coup d'envoi de la deuxième rencontre de la saison en Ligue 1.

Dans un Parc des Princes plein à craquer et absolument bouillant, le sextuple Ballon d'Or a eu un avant-goût de ce qui l'attendra cette saison, lui qui n'est pas dans le groupe qui affronte Strasbourg ce samedi soir . Successivement, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et enfin Lionel Messi ont été accueillis en triomphe par le public parisien. Ils ont chacun dit un mot aux fans, depuis une petite estrade posée au milieu du terrain, avant quelques feux d'artifice à l'issue de la cérémonie de présentation.

Ramos : "Paris est magique"

"Bienvenido Ramos", "Welkom Wijnaldum", "Benvenuto Donnarumma", "Bienvenido Messi"... Des banderoles du Collectif ultras Paris (CUP) ont été déployées dans les tribunes, remplies pour la première fois depuis près de 17 mois. "Paris est magique", a lancé Ramos, pour le plus grand plaisir des supporters, avant que Messi ne fasse son entrée, tel un roi, dans une enceinte surchauffée par les chants, et devant une horde de photographes.

"Je veux remercier tous les supporters pour l'accueil à Paris, a salué Leo Messi au milieu de la pelouse parisienne. L'accueil était incroyable et magique, je me sens très heureux d'être ici, de cette nouvelle étape dans ma carrière. J'espère qu'on pourra tous ensemble profiter et faire une grande année". On a encore du mal à y croire, mais c'est bien réel : Messi évoluera en Ligue 1 cette saison. (Avec AFP)

