Comme attendu, le groupe ne sera pas au complet pour cette deuxième journée de Ligue 1. Après un été marqué par les compétitions continentales, le Paris Saint-Germain a logiquement décidé de patienter quelque peu avant d'aligner ses joueurs star ayant disputé beaucoup de matchs estivaux. Ainsi, dans le groupe annoncé samedi par les Parisiens pour accueillir Strasbourg au Parc des Princes (21h), sont bien présentes deux des recrues du mercato estival : Achraf Hakimi, déjà buteur contre Troyes en ouverture du championnat, et Georginio Wijnaldum, qui a disputé deux matchs avec le PSG.

Les finalistes de la Copa América et de l'Euro encore en préparation

A leurs côtés, Kylian Mbappé, malgré les diverses tractations du Real Madrid à son sujet ces derniers jours, devrait emmener l'attaque parisienne, avec Mauro Icardi, buteur le week-end dernier face à Troyes. En revanche, ils devront se passer du soutien de Neymar, qui a disputé la finale de la Copa América (remportée par l'Argentine) il y a un peu plus d'un mois.

Dans le même cas de figure, Angel Di Maria, Marquinhos et Leandro Paredes sont donc également absents du groupe, tout comme Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, sacrés champions d'Europe avec la Squadra Azzurra cet été. Après leur période de repos post-compétition, les internationaux ont repris l'entraînement avec Paris le 6 août et doivent désormais rattraper le retard pris par rapport à la préparation physique débutée plus tôt avec les autres joueurs.

Messi au Parc... pour être présenté

Une situation que connait également la dernière recrue phare du PSG, en la personne de Lionel Messi, tout juste arrivé dans la capitale il y a quelques jours et salué en grandes pompes par les supporters parisiens. Lui aussi était de l'aventure victorieuse en Copa América avec l'Albiceleste et a besoin de repos et d'une reprise de l'entraînement physique adéquate. Messi, 34 ans, n'a en effet échangé ses premiers ballons avec ses nouveaux coéquipiers que jeudi.

"pas à pas" avec l'attaquant argentin, pour qu'il "soit dans les meilleures conditions quand il débutera". Même s'il a assuré, lors de sa conférence de presse de présentation, qu'il souhaitait retrouver au plus vite les terrains, la "Pulga" devra donc patienter quelques semaines avant de découvrir le championnat de France. Pour autant, les habitués du Parc L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a fait savoir vendredi que l'encadrement allait y alleravec l'attaquant argentin, pour qu'ilMême s'il a assuré, lors de sa conférence de presse de présentation, qu'il souhaitait retrouver au plus vite les terrains, la "Pulga" devra donc patienter quelques semaines avant de découvrir le championnat de France. Pour autant, les habitués du Parc pourront souhaiter une nouvelle fois la bienvenue à l'ancien Barcelonais , ainsi qu'aux autres recrues estivales, samedi dès 19h30, avant le début de la rencontre face à Strasbourg.

Ramos toujours gêné par son mollet

Enfin, la charnière centrale parisienne ne verra toujours pas dans ses rangs Sergio Ramos ce week-end. Encore gêné par une douleur au mollet gauche, l'ancien défenseur du Real Madrid va reprendre l'entraînement en début de semaine prochaine selon son club, et devrait être en état de débuter la rencontre face à Brest (20 août).

Toutes ces absences, logiques, laissent donc penser que Mauricio Pochettino pourrait renouveler le 11 qui s'était imposé lors de la première journée de Ligue 1, contre Troyes (0-1), avant de retrouver un groupe au complet, a priori d'ici le début du mois de septembre au plus tard.

