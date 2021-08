Le milieu de terrain offensif de Monaco, Sofiane Diop, 21 ans, a prolongé son contrat avec Monaco jusqu'en 2026, a annoncé mercredi le club de la Principauté dans un communiqué. Arrivé à l'été 2018 en provenance de Rennes, où il a été formé sans y signer son premier contrat professionnel, l'international français U19 avait alors préféré s'engager sur un contrat de trois ans avec Monaco.

Depuis, il a prolongé en février 2019 jusqu'en juin 2023, et en ce mois d'août jusqu'en juin 2026. La saison dernière, le natif de Tours et le jeune Belge Eliot Matazo avaient été repérés par Niko Kovac dans le groupe des joueurs sur lesquels le club ne comptait pas, a priori. Depuis, Diop, lancé dans le grand bain à 18 ans par Leonardo Jardim lors du Trophée des champions 2018 (0-4 contre le Paris SG), a gagné sa place dans l'effectif monégasque. La saison dernière, il a disputé 35 matches (7 buts et 2 passes décisives). Cette saison, il a participé aux cinq matches de Monaco (un but et une passe décisive).

